"Театр должен найти, где болит": режиссеру Каме Гинкасу - 80 лет

7 мая исполняется 80 лет театральному режиссеру, народному артисту РФ Каме Гинкасу, который последние 30 лет работает в Московском Театре юного зрителя (МТЮЗ). Среди его спектаклей - "Записки из подполья", "Пушкин. Дуэль. Смерть.", "Золотой петушок"; "Счастливый принц", "Сны изгнания", "Жизнь прекрасна. По Чехову", "Медея" и многие-многие другие. Последняя премьера режиссера в театре - спектакль "Где мой дом" по пьесе Давыдова. Несмотря на возраст, Кама Гинкас продолжает работать - сейчас он готовится к постановке спектакля "Последняя лента Крэппа" по Беккету.

Занимается режиссер и преподавательской деятельностью. Он - профессор и руководитель курса в "Высшей школе сценических искусств" (Театральной школе Константина Райкина). Проводил мастер-классы в Королевском шекспировском театре в Стратфорд-он-Эйвоне, Ноттингеме (Англия); Осло (Норвегия); Хельсинки (Финляндия), Торонто (Канада), Нью-Хевен (США), Парижской консерватории (Франция).

Понять, что для Камы Мироновича значит театр, как он выстраивает отношения с актерами и почему выбрал профессию режиссера, можно перечитав интервью, которые он давал корреспондентам "Российской газеты".

О театре и жизни

Человек в обыденной жизни старается не обращать внимания на то, что ему мешает, он склонен уходить от проблем, сбрасывать неприятности, не слышать хамства... Актер же на сцене должен действовать ровно наоборот. Он должен все замечать, все воспринимать и накапливать, только так возникают подлинность переживаний, живость и юмор. Надо интриговать зрителя. Если первая ваша реакция - стукнуть по столу и закричать, будьте уверены - то же самое пришло в голову и зрителю, он не глупее вас. Значит, надо придумать и оправдать другую реакцию вашего персонажа. По ту сторону рампы не должны знать, что вы будете делать в следующую секунду. Я люблю слово "провокация", очень важно, на мой взгляд, чтобы искусство провоцировало. Если спектакль поставлен осмысленно, то все, что в нем происходит, рождает ассоциации, размышления, трактовки.

Театр - это очень тонкое, трудное и интересное занятие. И главная его задача сродни медицинской - поставить верный диагноз, указать на то место, где болит. Вылечить же искусство, к сожалению, не может, в его силах - указать на существующие социальные, психические, этические, религиозные проблемы. А для того чтобы диагностировать, приходится делать больно. Если ты делаешь больно для того, чтобы было больно, то ты мерзавец, пользуешься доверием публики, твоих пациентов. А если ты можешь найти то место, которое болит, и прописать лекарство, то ты все делаешь правильно.

О взаимоотношениях режиссера и актера

Они похожи на взаимоотношения мужчины и женщины. Мужчина - режиссер, а артист всегда женщина, независимо от пола. Артист, как женщина, стремится к роману с режиссером, роману трогательному, доверительному и страстному. При этом он, так же как женщина, бывает обманут почти всю жизнь, надо это понимать. В процессе создания спектакля должно идти взаимное обогащение. Это очень тонкое, осторожное, взаимовозбуждающее действо, в основе которого - любовь, страсть и желание любить совместно. Только от такой двухсторонней связи может родиться ребенок - спектакль.

О Георгии Товстоногове и других учителях

Мой учитель - Георгий Александрович Товстоногов, я окончил его курс. Все, что я умею, я умею потому, что он меня учил. И одновременно мой учитель совсем другой человек, у которого я никогда непосредственно не учился, - Анатолий Васильевич Эфрос, который делал абсолютно непохожие спектакли на товстоноговские. Конечно, мой учитель - Питер Брук, который стал учителем целого поколения режиссеров. Меня вдохновляют Шагал, Пикассо и литовская народная скульптура. Моим учителем является моя жена, Генриетта Яновская - самобытный и потрясающий режиссер, главный в моей жизни.