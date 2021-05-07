Тунис вводит жесткий карантин

Власти Туниса вводят в стране жесткий карантин на неделю, начиная с воскресенья.

"Мы приняли решение ввести полный локдаун с 9 по 16 мая", - заявил премьер-министр республики Хишам Машиши. По его словам, на этот шаг правительство было вынуждено пойти в связи с сильным распространением коронавируса и несоблюдением большинством тунисцев ранее введенных ограничительных мер.

К уже действующему комендантскому часу добавляется запрет на проведение всех спортивных и культурных мероприятий. Закрываются все магазины кроме продуктовых, а также все культовые заведения. В стране будут запрещены перемещения между различными регионами. А все прибывающие в Тунис будут отправляться на карантин, впрочем, эта мера начала действовать еще несколько дней назад.

По словам Машиши, граждане страны должны сами проявить ответственность и отказаться от встреч с родственниками и друзьями во время праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Как передает Tunisie Numerique, премьер также призвал отложить политические разногласия, чтобы тунисцы могли доверять медицинским учреждениям.

Согласно последним данным, в Тунисе с начал пандемии было выявлено 317 тысяч случаев заражения коронавирусом, 11 тысяч человек скончались.