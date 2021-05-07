Новости

Умер актер из "бондианы" Фрэнк Макрей 13:31
Блейк Лайвли сыграет домохозяйку-киллера в экранизации комикса 13:00
Элизабет Олсен сыграет убийцу с топором в сериале Николь Кидман 11:53
Вышел финальный русский трейлер девятой "Пилы" 11:35
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 11:25

Умершего от COVID-19 артиста Михаила Багдасарова похоронят 11 мая

Новости
    07.05.2021, 14:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Народного артиста России, дрессировщика Михаила Багдасарова, скончавшегося 4 мая на 76-м году жизни, похоронят 11 мая на Аллее актеров на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Эдгард Запашный отозвался на смерть Михаила Багдасарова

Напомним: причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция.

Михаил Ашотович Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Дрессировщиком мечтал стать с детства. С шестнадцати работал в цирке униформистом, в 1973-м начал выступать с самостоятельной программой.

Большую славу получил номер Багдасарова с крупными кошачьими "Давид Сасунский" - под музыку из "Спартака" Хачатуряна.

Новости

Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2" 06.05.2021
В Marvel ищут черного режиссера для нового "Блэйда" 06.05.2021
Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел" 06.05.2021
Warner Bros. и DC ищут черного режиссера для черного Супермена 06.05.2021
⧣ Россия
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 05.05.2021
Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз 05.05.2021
Актер Дмитрий Черных умер от коронавируса 05.05.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/Madonna
От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен 06.05.2021
Эдгард Запашный отозвался на смерть Михаила Багдасарова 04.05.2021
В Петербурге простятся с народным артистом России Ефимом Каменецким 04.05.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали 04.05.2021
Народный артист РФ Михаил Багдасаров умер от коронавируса 04.05.2021
Актера Олега Вавилова увезли в больницу со спектакля 03.05.2021