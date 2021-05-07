Умершего от COVID-19 артиста Михаила Багдасарова похоронят 11 мая

Народного артиста России, дрессировщика Михаила Багдасарова, скончавшегося 4 мая на 76-м году жизни, похоронят 11 мая на Аллее актеров на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним: причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция.

Михаил Ашотович Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Дрессировщиком мечтал стать с детства. С шестнадцати работал в цирке униформистом, в 1973-м начал выступать с самостоятельной программой.

Большую славу получил номер Багдасарова с крупными кошачьими "Давид Сасунский" - под музыку из "Спартака" Хачатуряна.