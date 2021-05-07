Ушедшее в отставку правительство Болгарии обвинили в рэкете

В парламенте Болгарии разразился скандал из-за обвинений в коррупции ушедшего в отставку правительства, сформированного под эгидой партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Политсила, возглавляемая экс-премьером Бойко Борисовым, находилась у власти с 2009 по 2021 год, уступая в этот период управление республикой лишь на короткие промежутки времени.

На заседании комиссии по ревизии деятельности ГЕРБ выступил один из крупнейших бизнесменов страны в сфере земледелия. Он рассказал о постоянных угрозах со стороны представителей партии и заявил, что вынужден был платить им "за крышу". По словам предпринимателя, из-за оказываемого давления он согласился отдавать по пять миллионов евро в год.

Кроме того, бизнесмен прокомментировал появившиеся годом ранее в сети фото, на которых запечатлен Борисов спящим в собственной спальне рядом с пистолетом и пачками банкнот по 500 евро. Предприниматель сказал, что снимки были сделаны его знакомой, получившей 2500 евро за "проведение времени" с бывшим главой правительства.

Заседание было прервано депутатами от ГЕРБ. Они обвинили свидетеля в клевете, устроили скандал и собственным выступлением не позволили продолжиться заслушиванию.