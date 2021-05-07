В Чехии уволили высокопоставленного чиновника после заявлений о "Спутнике V"

Глава Пардубицкого края Чехии Мартин Нетолицкий лишился места в наблюдательном совете государственного предприятия "Чешская почта". Как обращают внимание местные СМИ, он был уволен после того, как сообщил журналистам, что первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек планировал в апреле побывать в Москве, чтобы замять скандал, разразившийся после обвинений России в причастности к взрывам в Врбетице, и договориться о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Сам Гамачек эту информацию опроверг и даже пригрозил иском порталу Seznam Zpravy за ту публикацию.

И вот теперь стало известно, что Нетолицкий уволен из набсовета "Чешской почты". "Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", - заявил Гамачек изданию Novinky.cz.

Как рассказал Нетолицкий, он попытался связаться с вице-премьером, чтобы получить разъяснения, но это ему не удалось, на звонки тот не отвечал и не перезванивал.