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07.05.2021 12:13
Рубрика: В мире

В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Люди в масках в общественном транспорте в Берлине. Фото: Нэнси Сисель/ РИА Новости Люди в масках в общественном транспорте в Берлине. Фото: Нэнси Сисель/ РИА Новости
Люди в масках в общественном транспорте в Берлине. Фото: Нэнси Сисель/ РИА Новости

В Германии правительственный план послаблений для привитых от коронавируса и выздоровевших после COVID-19 получил одобрение всех сторон. В пятницу инициативу поддержал Бундесрат - палата представителей федеральных земель. Накануне это уже сделал Бундестаг - немецкий парламент. Как ожидается, новые правила начнут действовать уже на этих выходных.

Фото: AFP/CHIP SOMODEVILLA
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Это значит, что привитые и переболевшие COVID-19 теперь смогут беспрепятственно встречаться друг с другом. С них будет снята обязанность предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений (музеев, парикмахерских, непродовольственных магазинов). По возвращении из-за границы им не придется отправляться на карантин, отмечает Bild.

Впрочем, отказаться от ношения масок они пока не смогут, те все еще остаются обязательным атрибутом для всех.

По словам министра юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт, принятие этих послаблений является "важным шагом к нормальной жизни".

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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