В Индии установлен новый антирекорд заражения коронавирусом

Индия в очередной раз за последние несколько дней обновила антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По данным министерства здравоохранения страны, за минувшие 24 часа было выявлено 414 188 новых заболевших (это самый высокий показатель в мире). Таким образом, за весь период пандемии в Индии COVID-19 заразились 21 491 598 человек.

Страна находится на втором месте в мире после США по числу выявленных случаев коронавируса​​​. 234 тысячи человек скончались от вызванных им осложнений.

В стране с начала весны отмечается устойчивый рост количества инфицированных за сутки. Всего за два месяца это число выросло с 15 тысяч до более чем 400 тысяч. Этот порог сегодня был превышен в третий раз. На лечении находятся 3 645 164 пациента с коронавирусом.

По данным минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 370 298 человек, общее число привитых граждан составило 164 973 058. Индия является одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения.

При этом эксперты предупреждают о неизбежности третей волны коронавируса. Как ранее заявил главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван, к этому приведет "индийский штамм", который широко распространяется по стране, у него выше сопротивляемость к мерам противодействия, а борьба с ним требует более тщательного подхода.

Чтобы справиться с этим штаммом, необходимо, по словам научного советника, модернизировать уже существующие вакцины, а также соблюдать меры безопасности, включая ношение масок и дистанцирование.

Как рассказал ранее "РГ" президент Академии инфекционного контроля Индии Ранга Редди Бурри, он ожидает, что в мае в Индии за сутки будут фиксировать 500-600 тысяч заболевших. "Если мы хотим не допустить этого, властям необходимо действовать. Обеспечить изоляцию людей. Срочно снабдить больницы всем необходимым. И государство само по себе, без участия граждан, ничего не добьется. Если люди будут послушны, а руководители будут вести страну по верному пути, мы сможем стабилизировать обстановку", - заявил эксперт.