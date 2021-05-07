В Индии установлен новый антирекорд заражения коронавирусом

Страна находится на втором месте в мире после США по числу выявленных случаев коронавируса. 234 тысячи человек скончались от вызванных им осложнений.
В стране с начала весны отмечается устойчивый рост количества инфицированных за сутки. Всего за два месяца это число выросло с 15 тысяч до более чем 400 тысяч. Этот порог сегодня был превышен в третий раз. На лечении находятся 3 645 164 пациента с коронавирусом.
По данным минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 370 298 человек, общее число привитых граждан составило 164 973 058. Индия является одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения.
При этом эксперты предупреждают о неизбежности третей волны коронавируса. Как ранее заявил главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван, к этому приведет "индийский штамм", который широко распространяется по стране, у него выше сопротивляемость к мерам противодействия, а борьба с ним требует более тщательного подхода.
Чтобы справиться с этим штаммом, необходимо, по словам научного советника, модернизировать уже существующие вакцины, а также соблюдать меры безопасности, включая ношение масок и дистанцирование.
Как рассказал ранее "РГ" президент Академии инфекционного контроля Индии Ранга Редди Бурри, он ожидает, что в мае в Индии за сутки будут фиксировать 500-600 тысяч заболевших. "Если мы хотим не допустить этого, властям необходимо действовать. Обеспечить изоляцию людей. Срочно снабдить больницы всем необходимым. И государство само по себе, без участия граждан, ничего не добьется. Если люди будут послушны, а руководители будут вести страну по верному пути, мы сможем стабилизировать обстановку", - заявил эксперт.