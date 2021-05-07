В Италии День Победы отметят онлайн

В этом году, как и в прошлом, в условиях продолжающейся пандемии все мероприятия, посвященные празднованию 9 мая на территории Италии, будут проводиться на информационно-публицистических площадках.

В преддверии Дня Победы, 1 мая, Комитет по военно-историческому движению и патриотическому воспитанию молодежи Италии организовал международную видеоконференцию на тему: "Советские военнопленные в странах Европы в годы Великой Отечественной и Второй Мировой войн".

В мероприятии, которое прошло на платформе Zoom, приняли участие историки, исследователи и волонтеры из стран Ближнего и Дальнего зарубежья - России, Италии, Литвы, Бельгии, Азербайджана, Польши, Сербии, Молдавии, Белоруссии, Австрии и Казахстана. По их мнению, россиянам, живущим за пределами Родины, отводится важная роль в вопросе правильного восприятия и донесения информации об истории СССР и России как соотечественникам, так и населению стран их проживания.

Прямая трансляция конференции состоялась на странице "Бессмертного полка Италии".

Тема военнопленных неразрывно связана с партизанским движением в европейских странах, ведь именно из концлагерей сбегали пленные и присоединялись к партизанскому движению во Франции, Италии, Германии, Бельгии, Югославии и других странах.

Во время конференции прошла презентация сборника "Справочник военнопленных, граждан СССР, находившихся на территории Италии в период с 1941 по 1945 г.". Документ создан на базе архивов РФ, ЦАМО, ГАРФ - базы данных ОБД "Мемориал", "Память народа", а также данных, предоставленных итальянскими архивами, ассоциациями партизан в Италии (ANPI) и информации, полученной из частных собраний.

"Для составления этого справочника я обработала более 150 тыс. страниц архивных документов ЦАМО, не считая немецких и итальянских. Все имена перепроверены через две базы данных пленных и составлены вручную. Справочник включает в себя более 9000 имен советских граждан, о каждом из которых собрана максимально подробная информация. Есть данные об итальянских лагерях. Указан состав советской миссии по репатриации в Италии, приводятся цитаты из воспоминаний очевидцев того времени. Надеюсь, что это издание будет полезно всем тем, кто интересуется историей Великой Отечественной и Второй Мировой войн", - подчеркнула автор справочника Екатерина Корнилкова, президент некоммерческой ассоциации "Русское поле", член КСАРС Италии, главный редактор информационного портала "Бессмертный полк Италии".

Кроме этого, как рассказала "РГ" Корнилкова, 8 и 9 мая состоится возложение цветов на могилы советских граждан погибших в Италии. Речь, в частности, идет о могиле Волковой К., медсестры, которая похоронена на британском военном кладбище, а также о захоронениях военных, покоящихся в "русской части" муниципального кладбища Неаполя Поджиореале.

В свою очередь, культурная ассоциация русско-итальянской дружбы "Speranza" ("Надежда"), в сотрудничестве с культурной ассоциацией "Cuore Russo" ("Русское сердце") и информационными изданиями "Russia Privet", "Бессмертный полк Милана" запустили акцию "Месяц памяти", которая будет проходить с 1 по 31 мая 2021 года.

В этот период, в общей сложности на пятнадцати совместных информационных площадках будут выходить интервью, рассказы и видеоматериалы, посвященные Великой Отечественной войне и погибшим защитникам. Отдавая дань героям, павшим на полях битвы, Ассоциации "Speranza" и "Cuore Russo" записали на итальянском и русском языках два видео отрывка из рассказа Кира Булычева "Можно попросить Нину?".