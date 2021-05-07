В Италии День Победы отметят онлайн

Новости

Die Welt: Из-за Франции ЕС еще не подписал договор с Pfizer о вакцине 16:49
В честь Дня Победы на Северном речном вокзале устроят флешмоб 16:29
Вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу 9 мая 16:28
Штайнмайер: Германия благодарна союзникам за освобождение от нацизма 16:27
Лавров: Россия призывает страны безусловно следовать принципам Устава ООН 16:20
Именной поезд "Подольские курсанты" запустили в Подмосковье 16:20
К началу рабочей недели в Москве потеплеет до 25 градусов 16:10
В МЧС посоветовали, как уберечь дачу и участок от пожара 15:59
"Победа" в середине июня запустит рейсы из регионов на Кипр 15:51
Боец ММА Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 15:23
Путин встретится с Рахмоном 8 мая 15:22
Синоптик назвал ерундой прогноз о "красной жаре" в Северном полушарии 15:12
Лидеры России и Узбекистана обсудили события на таджикско-киргизской границе 15:11
Мэр польского города почтила память советских солдат-освободителей 15:05
Умершего от COVID-19 артиста Михаила Багдасарова похоронят 11 мая 14:52
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложения "Улица Героев" 14:47
Во Франции задержали шесть неонацистов за подготовку теракта 14:46
Google усилит приватность данных в операционной системе Android 14:21
ЕК: На саммите ЕС 8 мая будет поднят вопрос отмены патентов на вакцины 14:10
Тунис вводит жесткий карантин 13:58
Большинство россиян собираются участвовать в праздновании Дня Победы 13:55
ЦИК: На тестирование онлайн-голосования записались около 2,5 млн человек 13:51
Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей 13:45
В Екатеринбурге взяли под стражу мужа убитой девушки-блогера 13:31
Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 16:02
Рубрика: В мире

В Италии День Победы отметят онлайн

Текст: Нива Миракян (Рим)
В этом году, как и в прошлом, в условиях продолжающейся пандемии все мероприятия, посвященные празднованию 9 мая на территории Италии, будут проводиться на информационно-публицистических площадках.
Фото: VASILY MAXIMOV / AFP Фото: VASILY MAXIMOV / AFP
Фото: VASILY MAXIMOV / AFP

В преддверии Дня Победы, 1 мая, Комитет по военно-историческому движению и патриотическому воспитанию молодежи Италии организовал международную видеоконференцию на тему: "Советские военнопленные в странах Европы в годы Великой Отечественной и Второй Мировой войн".

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Посольство России в Берлине готовится к Дню Победы

В мероприятии, которое прошло на платформе Zoom, приняли участие историки, исследователи и волонтеры из стран Ближнего и Дальнего зарубежья - России, Италии, Литвы, Бельгии, Азербайджана, Польши, Сербии, Молдавии, Белоруссии, Австрии и Казахстана. По их мнению, россиянам, живущим за пределами Родины, отводится важная роль в вопросе правильного восприятия и донесения информации об истории СССР и России как соотечественникам, так и населению стран их проживания.

Прямая трансляция конференции состоялась на странице "Бессмертного полка Италии".

Тема военнопленных неразрывно связана с партизанским движением в европейских странах, ведь именно из концлагерей сбегали пленные и присоединялись к партизанскому движению во Франции, Италии, Германии, Бельгии, Югославии и других странах.

Во время конференции прошла презентация сборника "Справочник военнопленных, граждан СССР, находившихся на территории Италии в период с 1941 по 1945 г.". Документ создан на базе архивов РФ, ЦАМО, ГАРФ - базы данных ОБД "Мемориал", "Память народа", а также данных, предоставленных итальянскими архивами, ассоциациями партизан в Италии (ANPI) и информации, полученной из частных собраний.

Фото: MENAHEM KAHANA / AFP
В Иерусалиме отпраздновали День Победы

"Для составления этого справочника я обработала более 150 тыс. страниц архивных документов ЦАМО, не считая немецких и итальянских. Все имена перепроверены через две базы данных пленных и составлены вручную. Справочник включает в себя более 9000 имен советских граждан, о каждом из которых собрана максимально подробная информация. Есть данные об итальянских лагерях. Указан состав советской миссии по репатриации в Италии, приводятся цитаты из воспоминаний очевидцев того времени. Надеюсь, что это издание будет полезно всем тем, кто интересуется историей Великой Отечественной и Второй Мировой войн", - подчеркнула автор справочника Екатерина Корнилкова, президент некоммерческой ассоциации "Русское поле", член КСАРС Италии, главный редактор информационного портала "Бессмертный полк Италии".

Кроме этого, как рассказала "РГ" Корнилкова, 8 и 9 мая состоится возложение цветов на могилы советских граждан погибших в Италии. Речь, в частности, идет о могиле Волковой К., медсестры, которая похоронена на британском военном кладбище, а также о захоронениях военных, покоящихся в "русской части" муниципального кладбища Неаполя Поджиореале.

В свою очередь, культурная ассоциация русско-итальянской дружбы "Speranza" ("Надежда"), в сотрудничестве с культурной ассоциацией "Cuore Russo" ("Русское сердце") и информационными изданиями "Russia Privet", "Бессмертный полк Милана" запустили акцию "Месяц памяти", которая будет проходить с 1 по 31 мая 2021 года.

В этот период, в общей сложности на пятнадцати совместных информационных площадках будут выходить интервью, рассказы и видеоматериалы, посвященные Великой Отечественной войне и погибшим защитникам. Отдавая дань героям, павшим на полях битвы, Ассоциации "Speranza" и "Cuore Russo" записали на итальянском и русском языках два видео отрывка из рассказа Кира Булычева "Можно попросить Нину?".

В мире Европа Италия День Победы

Главное сегодня

Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо
Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V"
Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5"
Атомный подводный крейсер "Казань" вошел в состав ВМФ России
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия