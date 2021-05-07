В Италии найдена мраморная голова первого римского императора

Мраморная голова Августа, первого римского императора, возрастом около двух тысяч лет, была обнаружена в Изернии, итальянском городе в южно-центральном регионе Молизе. Археолог Франческо Джанкола сделала сенсационное открытие во время реставрации средневековой стены, которая рухнула из-за сильных дождей в 2013 году.

Джанкола проводила работы по заказу муниципалитета Изернии и сказала CNN, что не ожидала такой крупной находки. "Пока мы копали за стеной, я увидела, что земля изменила цвет. Мы продолжили копать с помощью высокоточных мастерков и из них вышел кусок мрамора. Я сразу увидела, что это была голова, которую я узнала, как принадлежащую статуе Августа из-за волос, формы и разреза глаз", - пояснила Джанкола.

По словам Марии Дилетты Коломбо, археолога из регионального отделения министерства, голова высотой 35 сантиметров может быть датирована периодом между 20 годом до нашей эры и 10 годом нашей эры. Некоторые из ее коллег плакали от радости, когда сделали открытие, добавила Коломбо, и это был момент, который, по ее словам, она запомнит навсегда. По словам Коломбо, голова, вероятно, была отделена от статуи высотой более двух метров. Она сделана из того же мрамора, который использовал итальянский художник эпохи Возрождения Микеланджело, на нем изображен молодой Август Октавиан, который стал первым императором Рима в 27 году до нашей эры.

Изерния, известная как Эзерния в древнем мире, была домом для италийского народа, называемого самнитами. Позже он стал римской колонией. Город был частично разрушен во время Второй мировой войны, но был восстановлен. "У Изернии очень древняя история, под всем городом ведутся археологические раскопки", - сказал телеканалу мэр города Джакомо Д'Аполлонио. По словам мэра, в ходе раскопок были обнаружены пустые средневековые гробницы и терракотовые артефакты. Август построил империю, которая в конечном итоге простиралась от Британии до Египта, и хвастался на смертном одре, что он "нашел Рим построенным из кирпичей и оставил его мраморным".