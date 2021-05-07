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07.05.2021 16:26
Рубрика: В мире

В Китае оценили перспективы украинских военных баз на Азовском море

Текст: Юрий Когалов
Строительство Украиной новых военно-морских баз на Азовском море совершенно бессмысленно. Такое мнение выразило китайское издание Sohu.

По словам опрошенных им экспертов, после возвращения Крыма в состав России Азовское море стало практически внутренним для РФ, вход в него возможен только через Керченский пролив, который находится под контролем России. Тем не менее у Украины остался длинный участок побережья, где Киев планирует усилить свое военное присутствие. Для этого он даже готов потратить 1,6 миллиона долларов, которые Украине в кредит обязалась предоставить Великобритания. Примечательно, что потратить эти деньги можно только на одну цель - развитие украинского военно-морского флота.

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Строительство военной базы уже идет полным ходом, работы должны завершиться в этом году. Предполагается, что там будут базироваться военные корабли НАТО, к которой так стремится присоединиться Украина. Однако эти планы, как отмечает издание, легко могут быть нарушены. Присутствие кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря серьезно ограничено доктриной Монтре. Попасть же в Азовское море суда могут только с разрешения российской стороны. А без такого одобрения любые попытки войти в Керченский пролив будут рассматриваться как вторжение с соответствующими последствиями.

Отмечается, что Москва даже может впустить корабли НАТО в Азовское море, но в любой момент отношения России и альянса могут ухудшиться, и тогда эти самые корабли останутся практически в заложниках.

В мире экс-СССР Украина В мире Восточная Азия Китай Отношения России и Украины

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