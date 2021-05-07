В ЛНР призвали Берлин и Париж заставить Киев выполнять Минские соглашения

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал власти Германии и Франции, стран, являющихся гарантами соблюдения сторонами Минских соглашений, повлиять на Киев, заставить его следовать договоренностям.

"Я уверен в том, что и Берлин, и Париж наверняка устали от недоговороспособности Киева", - заявил Пасечник в интервью РИА Новости​​​.

По его словам, порядок действий "нормандской четверки" прописан. "Мы очень надеемся на то, что все же здравый смысл восторжествует. Конечно же, хотелось бы, чтобы это произошло пораньше, и все-таки странами-гарантами принимались какие-то более жесткие меры по отношению к нарушителю, по отношению к той стране, которая не выполняет Минские соглашения", - отметил глава ЛНР.

В отличие от украинской стороны Луганск готов полностью выполнять Минские соглашения, подчеркнул он.

При этом Пасечник обратил внимание, что и Берлин, и Париж, и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "упорно пытаются не замечать старания Киева переписать Минские соглашения". Было замечено передвижение тяжелой техники ВСУ к линии соприкосновения. "Однако было очень много заявлений по поводу того, что в Воронеж прибыло большое количество танков на внутрироссийские учения. Как-то достаточно странно", - заявил Пасечник.

По его мнению, такое поведение Германии и Франции не совсем соответствует образу посредников в решении конфликта и гарантов выполнения минских соглашений.