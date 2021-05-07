В ЛНР высказались против ввода миротворцев ООН в Донбасс

Миротворцы ООН сегодня не нужны в Донбассе. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, чтобы "голубые каски" появились в Донбассе, на чем настаивает Киев, необходимо принять международное решение, на данный момент это не сделано. Но миротворцы и не нужны в Донбассе, считает глава ЛНР. "У нас народ, если честно, устал от войны. Особенно жители, как мы их называем, прифронтовых районов, которые проживают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они устали от того, что постоянно люди в военном, что постоянно движется военная техника", - отметил Пасечник, добавив, что еще некоторое число военных вряд ли положительно скажутся на психологическом здоровье граждан ЛНР.

К тому же есть большие сомнения, что миротворческие войска ООН помогут разрешить ситуацию. "Как показывает практика, которую мы изучали, там, куда заходят миротворческие войска ООН, конфликты затягиваются на десятилетия", - напомнил Пасечник, подчеркнув, что ЛНР достаточно эффективно справляется с обеспечением своей безопасности.

По его словам, чем больше сторон принимают участие в конфликте, тем больше он усугубляется. В этой связи Пасечник выступил против вступления Украины в НАТО, отметив, что Киев именно с помощью альянса хочет решить проблему Донбасса, но это, по мнению главы ЛНР, приведет к обратному результату.