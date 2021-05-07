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07.05.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

В МЧС посоветовали, как уберечь дачу и участок от пожара

Текст: Тимофей Борисов

В идеале вокруг дачи необходимо провести опашку, но как минимум достаточно хотя бы скосить траву. Именно эта мера не позволит перейти природному пожару на дачный участок со стороны поля, леса или других участков. Об этом сообщили в МЧС.

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Так же надо проследить, чтобы по краю участка не было порубочных остатков, горючих жидкостей, строительного мусора.

А еще лучше убрать от солнечного света стекла, которые могут сработать как увеличительные стекла и воспламенить сухостой.

Кроме того, в МЧС еще раз напомнили и об изменениях в правилах пожарной безопасности. О них написано много в различных газетах, но детально можно ознакомиться на сайтах региональных главков МЧС, либо на сайте МЧС России.

"Имейте под рукой средства тушения пожара - бочку с водой, огнетушитель, ящик с песком. Если же произошло возгорание или приближается пал травы, то надо звонить в экстренные службы. И, пока пожарные едут, попробовать сбить огонь ветками или залить водой", - советуют в ведомстве.

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