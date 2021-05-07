В Сирии прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы

Новости

Die Welt: Из-за Франции ЕС еще не подписал договор с Pfizer о вакцине 16:49
В честь Дня Победы на Северном речном вокзале устроят флешмоб 16:29
Вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу 9 мая 16:28
Штайнмайер: Германия благодарна союзникам за освобождение от нацизма 16:27
Лавров: Россия призывает страны безусловно следовать принципам Устава ООН 16:20
Именной поезд "Подольские курсанты" запустили в Подмосковье 16:20
К началу рабочей недели в Москве потеплеет до 25 градусов 16:10
В МЧС посоветовали, как уберечь дачу и участок от пожара 15:59
"Победа" в середине июня запустит рейсы из регионов на Кипр 15:51
Боец ММА Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 15:23
Путин встретится с Рахмоном 8 мая 15:22
Синоптик назвал ерундой прогноз о "красной жаре" в Северном полушарии 15:12
Лидеры России и Узбекистана обсудили события на таджикско-киргизской границе 15:11
Мэр польского города почтила память советских солдат-освободителей 15:05
Умершего от COVID-19 артиста Михаила Багдасарова похоронят 11 мая 14:52
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложения "Улица Героев" 14:47
Во Франции задержали шесть неонацистов за подготовку теракта 14:46
Google усилит приватность данных в операционной системе Android 14:21
ЕК: На саммите ЕС 8 мая будет поднят вопрос отмены патентов на вакцины 14:10
Тунис вводит жесткий карантин 13:58
Большинство россиян собираются участвовать в праздновании Дня Победы 13:55
ЦИК: На тестирование онлайн-голосования записались около 2,5 млн человек 13:51
Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей 13:45
В Екатеринбурге взяли под стражу мужа убитой девушки-блогера 13:31
Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 16:08
Рубрика: В мире

В Сирии прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы

Текст: Александр Степанов
На российской авиабазе Хмеймим военнослужащие РФ и Сирии провели генеральную репетицию шествия, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны РФ, в тренировке участвовали более тысячи военнослужащих, 84 единицы техники и 22 единицы авиации.

В военном ведомстве рассказали, что в российских парадных коробках прошли офицеры и военнослужащие группировки войск Вооруженных Сил РФ. Со стороны сирийской армии в тренировке участвовали спецподразделения сухопутных войск, штурмовой полк спецназначения "Коммандос" и представители морской академии. Завершилась репетиция пролетом российских и сирийских вертолетов, а также самолетов ВКС РФ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Машины "Тайфун-ПВО" и танки "Армата" поучаствовали в репетиции Парада

Как сказал заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, генеральная репетиция прошла на высоком профессиональном уровне.

По его словам, проведение парадов совместно с сирийскими военными стало уже хорошей традицией. Он отметил, что сирийские военнослужащие прошли достаточно серьезный курс подготовки и преуспели, как в боевой подготовке, так и в общих задачах по противодействию мировому терроризму. "Я считаю, что это станет хорошей, доброй традицией, которая будет продолжаться долгие годы", - отметил Курочкин.

В мире Ближний Восток Сирия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны День Победы

Главное сегодня

Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо
Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V"
Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5"
Атомный подводный крейсер "Казань" вошел в состав ВМФ России
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия