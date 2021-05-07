В Сирии прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы

На российской авиабазе Хмеймим военнослужащие РФ и Сирии провели генеральную репетицию шествия, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны РФ, в тренировке участвовали более тысячи военнослужащих, 84 единицы техники и 22 единицы авиации.

В военном ведомстве рассказали, что в российских парадных коробках прошли офицеры и военнослужащие группировки войск Вооруженных Сил РФ. Со стороны сирийской армии в тренировке участвовали спецподразделения сухопутных войск, штурмовой полк спецназначения "Коммандос" и представители морской академии. Завершилась репетиция пролетом российских и сирийских вертолетов, а также самолетов ВКС РФ.

Как сказал заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, генеральная репетиция прошла на высоком профессиональном уровне.

По его словам, проведение парадов совместно с сирийскими военными стало уже хорошей традицией. Он отметил, что сирийские военнослужащие прошли достаточно серьезный курс подготовки и преуспели, как в боевой подготовке, так и в общих задачах по противодействию мировому терроризму. "Я считаю, что это станет хорошей, доброй традицией, которая будет продолжаться долгие годы", - отметил Курочкин.