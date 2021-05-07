В США два россиянина признали вину в киберпреступлениях

В Соединенных Штатах двое россиян, литовец и эстонец признали себя виновными в киберпреступлениях, направленных против американских граждан и организаций. Об этом сообщил минфин США.

"Четыре гражданина восточноевропейских государств признали вину в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием организованных преступных группировок организации", - приводит заявление ведомства РИА Новости.

В документе указывается, что обвиняемые с 2008 по 2015 год "предоставляли услуги по "пуленепробиваемому" хостингу, использовавшемуся некими киберпреступниками "для распространения вредоносных программ и атак на финансовые организации и пострадавших лиц по всем США".

Агентство отмечает, что вину признали россиянине Андрей Скворцов и Александр Гричишкин, литовец Александр Скородумов и эстонец Павел Стасси. При этом первый сделал это 7 мая, а остальные еще в феврале и марте. Приговор им может быть вынесен в одну из названных дат: 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября. Данное преступление предусматривает наказание до 20 лет тюремного заключения.