В США шестиклассница устроила стрельбу в школе и ранила трех человек

В средней школе города Ригби (штат Айдахо) ученица шестого класса устроила стрельбу. В результате пострадали три человека - двое учащихся и один взрослый, сообщает Associated Press.

По словам шерифа, девочка вытащила пистолет из рюкзака и совершила несколько выстрелов как внутри здания школы, так и снаружи. Обезоружить ее сумела учитель, которая и удерживала школьницу до прибытия полиции, пишет РИА Новости.

Сейчас местные власти выясняют, как огнестрельное оружие попало в руки ребенка. О мотивах поступка девочки также ничего неизвестно.