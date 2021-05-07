В Токио и еще пяти префектурах Японии введут режим ЧС из-за COVID-19

Правительство Японии намерено продлить действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти.

Последние два региона попали в список из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, рассказал министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура. В минувшую среду, пятого мая, в стране зафиксирован максимальный прирост числа пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии - 1 114, пишет ТАСС. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии уже превысило 622 тысячи.

Отметим, что на время режима ЧС местным жителям необходимо находиться дома и не покидать его без особой необходимости, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим труда. Напомним, что режим ЧС власти Японии ввели в четырех префектурах страны на период с 25 апреля по 11 мая.