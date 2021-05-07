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В Windows появились кардинально новые иконки. Как они выглядят

Текст:   Антон Благовещенский
07.05.2021,  
14:58
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики из Microsoft продолжают работать над визуальными улучшениями, которые будут доступны в обновлении с кодовым названием Sun Valley. Оно будет доступно пользователям осенью 2021 года.

В Windows 10 появится долгожданная функция

Сайт MS Power User опубликовал скриншот с новым набором классических иконок, которые изменят свой внешний вид впервые со времен Windows 95.

Можно заметить, что пиктограммы получились более округлыми и "свежими", а также осовременились - например, "толстый" ЭЛТ-монитор сменился плоским.

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