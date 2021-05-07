В Windows появились кардинально новые иконки. Как они выглядят

Разработчики из Microsoft продолжают работать над визуальными улучшениями, которые будут доступны в обновлении с кодовым названием Sun Valley. Оно будет доступно пользователям осенью 2021 года.

Сайт MS Power User опубликовал скриншот с новым набором классических иконок, которые изменят свой внешний вид впервые со времен Windows 95.

Microsoft is finally updating several decades-old icons in Windows 10 - https://t.co/rHALgoQpV8 pic.twitter.com/EGhZR4XZRr — MSPoweruser (@mspoweruser) May 6, 2021

Можно заметить, что пиктограммы получились более округлыми и "свежими", а также осовременились - например, "толстый" ЭЛТ-монитор сменился плоским.