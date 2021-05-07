Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V"

Специализированная венгерская лаборатория подтвердила надежность вакцины от коронавируса "Спутник V". Как передает ТАСС, по просьбе Братиславы там исследовали российский препарат, первая партия которого была поставлена в Словакию в начале марта.

"Результаты исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проведенные в Венгрии, в порядке", - сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский, добавив, что информация об успешном завершении исследования препарата была получена от минздрава Венгрии.

По мнению экс-министра здравоохранения Марека Крайчи, Словакия может продать полученную вакцину третьей стороне. Премьер республики Эдуард Хегер ранее отметил, что многие граждане страны хотели бы пройти вакцинацию препаратом из РФ.