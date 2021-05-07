Ветераны получили ежегодную выплату к 9 мая

Выплату к 9 мая получили почти 33 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщили в Пенсионном фонде. Многим она пришла еще в апреле вместе с пенсией за май, которую из-за праздников перечислили заранее.

В ведомстве напомнили, что ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей была учреждена в 2019 году указом Президента, и в нем четко определены категории граждан, которым она полагается.

В их числе - военнослужащие действующей армии времен Великой Отечественной войны, партизаны, сотрудники разведки, работники предприятий, обеспечивающих армию и флот, фронтовые корреспонденты, защитники Ленинграда, инвалиды с детства, пострадавшие во время боевых действий и другие.

Сегодня это - более 30 тысяч человек, в числе которых граждане России, проживающие на территории нашей страны, а также трех прибалтийских государств - Латвии, Литвы и Эстонии.

Помимо федеральной выплаты к 9 мая ветераны получат материальную помощь из региональных бюджетов. В этом случае денежные суммы и категории получателей устанавливаются губернаторами самостоятельно. Так, в ряде регионов выплату получат труженики тыла, в Ленинграде - жители блокадного Ленинграда, а в Севастополе - жители осажденного Севастополя.

По данным Пенсионного фонда, всего сегодня ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан на территории нашей страны проживает чуть более миллиона. Это, в том числе - 5,5 тысячи россиян, которые вернулись инвалидами с войны, 1,5 тысячи тех, кто получил инвалидность после нее, 2,3 тысячи участников войны, которые не обращались за установлением инвалидности, почти 80 тысяч жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, 82 тысячи узников нацизма.