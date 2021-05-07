Во Франции задержали шесть неонацистов за подготовку теракта

Французская полиция задержала шестерых неонацистов, планировавших нападение на масонскую ложу. Как пишет Le Figaro, антитеррористическая операция была проведена 4 мая в департаментах Ду и Нижний Рейн, а сегодня трое из них (двое мужчин и женщина) предстали перед судом. Еще троих отпустили.

Все они являются членами небольшой неонацистской группировки. При задержании у них было найдено оружие, в том числе ножи и боеприпасы​​​. Предполагается, что они планировали устроить теракт в масонской ложе в департаменте Мозель.

По данным СМИ, Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование деятельности этой крошечной ультраправой группировки в феврале этого года. Арестовали ее членов после того, как те начали проявлять интерес к взрывчатке.