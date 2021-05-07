Во ВНИИ труда рассказали, как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Многие россияне считают, что рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно невозможно, потому что пенсионная формула слишком запутанная. На самом деле, все не так сложно, как кажется. И любой человек, выходящий на заслуженный отдых, может рассчитать, какую ему назначат пенсию. Впрочем и люди, которым еще далеко до пенсии, могут прикинуть ее размер.

Во ВНИИ труда рассказали "Российской газете", как рассчитывается размер будущей пенсии.

Так, для простоты расчета используется следующая формула: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А -это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В - стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С - фиксированная выплата.

То есть, страховая пенсия - это количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость этих коэффициентов в год выхода на пенсию, и фиксированная выплата.

Рассчитать количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно несколькими способами:

* Сделать запрос на портале Госуслуг

* Сделать расчет на портале Пенсионного фонда

* Рассчитать самостоятельно.

"Индивидуальные пенсионные коэффициенты накапливаются на протяжении всей жизни. За каждый год - свое количество коэффициентов. Максимальное количество пенсионных коэффициентов за каждый год, начиная с 2021 года - 10. Такое количество коэффициентов начисляется на заработную плату, обозначенную как предельная база для конкретного года. По аналогии рассчитываются пособия по временной нетрудоспособности - существует максимальная предельная база, которая берется для расчета оплаты больничных. Проще говоря, максимальное количество коэффициентов можно получить при достаточно высокой заработной плате", - рассказывает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2021 году составляет 98,86 рубля. В 2022 году коэффициент будет стоить 104,69 рубля, в 2023 году 110,55 рубля, в 2024 году 116,63 рубля.

Посчитать свое количество коэффициентов за год можно по формуле: количество ИПК за год = зарплата за год/предельная заработная плата * 10.

Например, годовая зарплата у человека в 2020 году - 720 тыс рублей. А предельная заработная плата в 2020 году была 1 292 тыс рублей. Получается: 720 тыс/ 1292 тыс *10 = 5,57.

Таким образом гражданин в 2020 году получил 5,57 коэффициентов. Аналогичный расчет можно провести по всем своим годам трудового стажа.

Можно запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг. В отчете будет указан и объем заработка и страховых отчислений, и начисленные коэффициенты по периодам.

За отдельные периоды индивидуальные пенсионные коэффициенты насчитываются, даже если гражданин в то время не работал. К основным видам нестраховых периодов относятся: военная службы по призыву (1,8 ИПК); отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет (1,8 ИПК за первого ребенка, 3,6 - за второго, 5,4 - за последующих); уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет (1,8 ИПК).

В 2021 году размер фиксированной выплаты составляет порядка 6 тыс рублей в месяц. Но для некоторых граждан размер фиксированных выплат выше. Это граждане старше 80 лет, инвалиды I группы, граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Полный перечень размеров фиксированных выплат можно найти на сайте Пенсионного фонда.

Таким образом, если пенсионер выходит на пенсию в 2021 году, то его пенсия будет равна: сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов за все годы*98,86 + 6 044,48.

При этом стоит обратить внимание, что пенсионные права до 2015 года учитывались иным образом.

"Чтобы узнать сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов за этот период, необходимо сформированные к тому моменту отчисления разделить на 228 (ожидаемый период выплаты на 31.12.2014) и разделить на 64,1 (стоимость коэффициента на 1.01.2015). Так будет получено количество коэффициентов за период до 2015 года. Эти коэффициенты прибавляются к общей сумме коэффициентов, как и коэффициенты, заработанные за последующие годы, и умножаются уже на стоимость коэффициента на день выхода на пенсию. Данные о сформированных начислениях, как и о количестве ИПК можно запросить в Пенсионном фонде", - уточнил Дмитрий Платыгин.

А если выйти на пенсию позже?

Поздний выход на пенсию увеличивает ее размер, добавил гендиректор ВНИИ труда. В этом случае страховая пенсия по старости будет рассчитана с учетом повышающего коэффициента:

Страховая пенсия по старости в месяц = (А х В х D) + С х Е, где D и Е- повышающие коэффициенты.

Например, повышающий коэффициент для индивидуальных пенсионных коэффициентов за год - 1,07, за 5 лет - 1,45, за 10 лет - 2,32. Повышающий коэффициент для фиксированной выплаты за год - 1,056, за 2 - 1,12, за 5 лет - 1,36, за 10 лет - 2,11.