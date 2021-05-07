Водитель въехал в толпу пешеходов в Техасе

Женщина погибла, несколько человек пострадали при наезде автомобиля в Техасе. Водитель въехал в толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне. Со ссылкой на полицию об этом сообщает корпорация ABC.

По предварительным данным, водитель совершил наезд умышленно. Пытался скрыться с места происшествия, но позднее вернулся и был арестован, пишет ТАСС.

Пострадавших доставили в больницы. По данным полиции, наезду предшествовала драка, которая началась внутри ресторана и перетекла на парковку. Обстоятельства случившегося выясняются.