Новости

ВОЗ рекомендовала к применению китайскую вакцину Sinopharm 19:20
В Москве суд арестовал на два месяца гендиректора отеля "Вечный зов" 19:17
Актер Владимир Качан умер от коронавируса 19:10
Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой 18:46
Ялтинский экономический форум состоится в ноябре 18:22
Украинские военные обстреляли детскую площадку на окраине Донецка 18:19
Производство "Спутника V" в Бразилии начнется без одобрения регулятора 18:18
В театре опровергли информацию о госпитализации Римаса Туминаса 18:11
В Госдуме оценили призыв Госдепа вернуть Крым Украине 18:07
Фильм "Небо" о гибели в Сирии летчика Олега Пешкова выйдет осенью 17:56
СМИ: Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас попал в реанимацию 17:51
В Швейцарии отмечено 76 смертельных случаев после вакцинации от COVID-19 17:39
Блинкен и Нуланд раскритиковали Киев за увольнение главы "Нафтогаза" 17:23
Арбитр Васильев отстранен от работы в РПЛ 17:23
Главы МИД ЕС на саммите 10 мая не будут обсуждать новые санкции против РФ 16:51
СМИ: Из-за Франции ЕС еще не подписал договор с Pfizer о вакцине 16:49
В честь Дня Победы на Северном речном вокзале устроят флешмоб 16:29
Вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу 9 мая 16:28
Штайнмайер: Германия благодарна союзникам за освобождение от нацизма 16:27
Лавров: Россия призывает страны безусловно следовать принципам Устава ООН 16:20
Именной поезд "Подольские курсанты" запустили в Подмосковье 16:20
К началу рабочей недели в Москве потеплеет до 25 градусов 16:10
В МЧС посоветовали, как уберечь дачу и участок от пожара 15:59
"Победа" в середине июня запустит рейсы из регионов на Кипр 15:51
Боец ММА Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 19:20
Рубрика: Общество

ВОЗ рекомендовала к применению китайскую вакцину Sinopharm

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Fareed Khan Фото: AP Photo/Fareed Khan
Фото: AP Photo/Fareed Khan

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину, разработанную китайской компанией Sinopharm, для экстренного применения против коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
СМИ: Из-за Франции ЕС еще не подписал договор с Pfizer о вакцине

"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, вакцину Sinopharm", - сообщил Гебрейесус. По его словам, это уже шестой препарат, получивший сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества.

Как заявил глава ВОЗ, принятое Всемирной организацией здравоохранения решение должно помочь ускорить процедуры одобрения китайской вакцины национальными регуляторами. К тому же теперь препарат Sinopharm можно будет распространять через международный механизм COVAX. Помощник генерального директора организации Марианджела Симао со своей стороны призвала китайского разработчика присоединиться к этому механизму и тем самым "способствовать достижению более равного распределения вакцин".

Ранее ВОЗ одобрила пять вакцин для экстренного применения, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca (последняя представила два варианта вакцины, созданных совместно с Оксфордским университетом).

Всемирная организация также призвала государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавирусной инфекции в целях увеличения их производства в мире.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19
Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
Блинкен: США своими действиями подрывали основанный на правилах порядок
Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах
Актер Владимир Качан умер от коронавируса
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19