ВОЗ рекомендовала к применению китайскую вакцину Sinopharm

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину, разработанную китайской компанией Sinopharm, для экстренного применения против коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, вакцину Sinopharm", - сообщил Гебрейесус. По его словам, это уже шестой препарат, получивший сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества.

Как заявил глава ВОЗ, принятое Всемирной организацией здравоохранения решение должно помочь ускорить процедуры одобрения китайской вакцины национальными регуляторами. К тому же теперь препарат Sinopharm можно будет распространять через международный механизм COVAX. Помощник генерального директора организации Марианджела Симао со своей стороны призвала китайского разработчика присоединиться к этому механизму и тем самым "способствовать достижению более равного распределения вакцин".

Ранее ВОЗ одобрила пять вакцин для экстренного применения, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca (последняя представила два варианта вакцины, созданных совместно с Оксфордским университетом).

Всемирная организация также призвала государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавирусной инфекции в целях увеличения их производства в мире.