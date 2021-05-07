Врач назвала продукт для стабильной работы сердца

Чернослив способен стабилизировать работу сердца. Кроме того, сухофрукт поможет ускорить пищеварение, рассказала диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина.

По ее словам, в черносливе содержатся калий и кальций, которые хорошо усваиваются организмом и полезны для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, в частности, нарушениями сердечного ритма.

"В день можно съедать до десяти штук чернослива. Он не рекомендован пациентам с диабетом, поскольку повышает уровень сахара. Если человек здоров, чернослив каждый день употреблять можно", - пояснила врач РИА Новости.

По ее словам, чернослив не следует употреблять также кормящим матерям: у младенцев сухофрукт может вызвать диарею и вздутие живота.