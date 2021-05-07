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07.05.2021 23:06
Рубрика: Власть

Заявление США по Крыму на полуострове сочли вмешательством в дела РФ

Сделанные Госдепартаментом США призывы "вернуть Крым Украине" в самой республике расценили как вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории. Об этом заявил лава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В Госдуме оценили призыв Госдепа вернуть Крым Украине

"США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины, - передает РИА Новости слова депутата. - В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно".

Он также предложил Вашингтону вернуть России ее исторические владения.

"Если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке - Аляску", - подытожил Гемпель.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Присоединение Крыма к России

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