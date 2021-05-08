Антипасха и Красная горка: где играют счастливые свадьбы

Первое воскресенье после Пасхи (9 мая в 2021 году) - тоже праздник, причем имеющий несколько имен: в Церкви это Антипасха и Неделя апостола Фомы (неделей, то есть днем, когда ничего не делают, посвящая его Богу, на церковнославянском называют воскресенье). В народе - Фомино воскресенье и Красная горка.

О том, что означает загадочное слово "Антипасха" и почему мы вспоминаем апостола Фому, чуть позже. Начнем с Красной горки, называемой временем молодежных гуляний, сватовства, свадеб. До революции - любимый день венчаний. Была поговорка: "На Масленицу - сватовство, на Красную горку - свадьба", ну а кто не успевал со свадьбой к Красной горке, тому совет:

"На Красную горку

Высматривай зорко

Девицу в невесты себе…".

1. "Сборы на гулянье". В. М. Максимов 1869 г.

Именно на Красную горку возобновлялся сезон венчаний - после девятинедельного перерыва! Зимой, за неделю до Великого поста, с Масленицы, венчания прекращались, потом не венчали весь Великий пост и неделю после Пасхи: Светлая неделя - время радости, но радости духовной. И вот, сразу после окончания Светлых дней, начинался брачный сезон. А само имя "Красная горка" праздник получил от древней, еще языческой традиции встречать в этот день восход солнца в поле, на природе. Помните, как у Есенина:

"Загорелась зорька красная

В небе темно-голубом,

Полоса явилась ясная

В своем блеске золотом".

Название "Фомино воскресенье" первый воскресный день после Пасхи получил в честь апостола Фомы, которого часто, заблуждаясь, зовут "неверующим Фомой", в чем ошибка я еще расскажу. Слово "Антипасха" в переводе с греческого означает "вместо Пасхи". То есть в воскресный день Антипасхи вместо Пасхи произошло событие, напоминающее о Воскресении Христа и обновляющее для нас его радость.

На первый взгляд, между Антипасхой с апостолом Фомой и Красной горкой никакой связи нет. События из разных плоскостей жизни! Где "обновление радости Пасхи", а где свадьбы с их надеждой на счастье и любовь? Но если вдуматься, то связь самая прямая. И история Фомы, которую вспоминают в этот день в храмах, станет ключом, объясняющим, без чего счастье в любви невозможно.

Напомню, Фома - один из двенадцати учеников Христа, тот, который усомнился, что Иисус воскрес. Не так-то просто было воспринять великое чудо Воскресения Христа - событие надмирное, превосходящее любой человеческий опыт. Вот что рассказывает нам Евангелие от Иоанна: "В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, пришел Иисус, стал посредине, и говорит им: "Мир вам!". Сказав это, Он показал им и руки и бок. Ученики обрадовались, увидев Господа". Для воскресшего Христа затворенные двери не были препятствием, преображенное тело Господа не подчинялось законам физического мира, и мы можем только предполагать, насколько сильно были поражены ученики Спасителя, еще не отошедшие от трагических событий последних дней земной жизни Иисуса. Представьте: вот они, сметенные Его крестной смертью, опечаленные и подавленные, видят, как Иисус вдруг появляется в закрытом доме! Естественная реакция - недоумение, недоверие к тому, что зрят глаза. И дело тут не только в учениках. Богословы склонны считать, что преображенное тело воскресшего Христа стало особенным, у апостола Павла есть подсказка, когда он говорит о теле по воскресении из мертвых как о "теле духовном". Но, рассуждая об этом, мы вступаем на зыбкую почву догадок, поэтому лучше вернемся назад, к точному рассказу Евангелия. Итак, ученики Спасителя поражены, "они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, - читаем у евангелиста Луки. - Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги".

Фома - верный и отважный ученик Христа, в это время пребывал где-то в другом месте. Поэтому, когда апостолы рассказали ему о произошедшем, он усомнился и сказал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю". В народе к имени Фомы прочно приклеилось словечко "неверующий", что несправедливо. Фома - один из первых апостолов Иисуса, был как раз предан и верен Ему вплоть до смерти. Когда Иисус решает идти в Иерусалим, чтобы воскресить умершего друга Лазаря, ученики останавливают Его: "Не ходи, это опасно! Давно ли враги искали побить Тебя камнями? А Ты хочешь туда вернуться!" Апостолы боятся за своего Учителя, страшатся и за свою жизнь, это естественно, но Иисус говорит: "Пойдем!", и Фома первый поддерживает Христа, призывая остальных: "Пойдем, и мы умрем с ним!" Такова верность "неверующего" Фомы. То есть речь здесь не о неверии как неверности, а о критичном отношении к происходящему. Фома критичен, и он материалист - ему надо самому осязать раны от гвоздей, вложить руки в ребра, пронзенные копьем при распятии. Но разве мы не такие же? Кстати, тонкий момент: верность не исключает критического взгляда на происходящее. Иначе говоря, верность не слепа, она не должна выключать мозг. Но вернемся к Евангелию.

2. «Неверие святого Фомы». Рембрандт Харменс ван Рейн, 1634 г.

Через восемь дней ученики Христа "снова были вместе, на этот раз с ними был и Фома. Дверь была заперта. Иисус вошел, стал в середину и сказал: "Мир вам!". Затем говорит Фоме: "Протяни сюда палец и посмотри на Мои руки. Протяни руку, вложи ее в рану на боку!.." - Иисус будто бы слышал то, что говорил Фома без Него! И затем Господь произносит слова, обращенные не только к Фоме, ко всем нам: "И не будь неверен, но верен". Понятие "вера" включает в себя такие качества, как твердость, верность, доверие. "Не будь неверен, но верен!" - призывает Господь. И Фома слышит этот призыв. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул Фома. Фоме уже не нужно осязать раны, ему уже не нужны доказательства. "Ты поверил потому, что Меня увидел, - говорит ему Иисус. - Блаженны не видевшие и уверовавшие".

И теперь самое время вспомнить, что слова "вера" и "доверие" одного корня. Но ведь без доверия нет любви. И нет счастья. Наши предки это понимали, а потому, встретив рассвет, направлялись в храм. А потом, после службы начинались гулянья. Так формировалась цельность мировосприятия, так создавался мир, мир семьи, построенный на вере, доверии и любви. Поэтому не будем иронизировать над приметой: "Свадьба на Красную горку - любовь будет долгой и счастливой".

3. «На качелях». Н. А. Ярошенко, 1888 г.

Красная горка завершает Светлую неделю, но сам праздник Пасхи продолжается вплоть до Вознесения Господня (10 июня). Пасха не закончилась, и радость о Воскресении Христа, о победе жизни над смертью выплескивается за стены храма - в поле, в необозримые просторы русской природы, которая с весенним ликованием приветствует все проявления любви и жизни.