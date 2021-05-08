Банки пересматривают ставки по ипотеке

Ряд банков уже поднял базовые ипотечные ставки. С 11 мая повышает ставки "Газпромбанк". Более того, последние несколько недель идет "скрытое" повышение ипотечных ставок со стороны большинства банков: одни постепенно снижают или отменяют популярные дисконты - такие как дисконт за быстрый выход на сделку или за большую сумму кредита, другие - уменьшают партнерские дисконты для риелторов и застройщиков, третьи - не продлевают акционные предложения.

Ставки по ипотечным кредитам повысил с 7 мая Сбербанк. Повышение составило 0,4 процентных пункта.

Как сообщили в колл-центре сервиса "ДомКлик" Сбербанка, сейчас ставки по кредитам на готовое жилье начинаются от 7,7% (если заемщики считаются молодой семьей, имеют зарплатную карту банка, оформляют документы в электронном виде, страхование жизни и здоровья и покупают недвижимость на "ДомКлик"). До этого ставки начинались от 7,3%. Такое же повышение произошло по кредитам на новостройки (кроме ипотеки по программе с господдержкой), на строительство дома и на гаражи.

"Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями", - сообщила пресс-служба банка. При этом в банке подчеркнули, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения - 90 дней после положительного решения банка.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк не пересматривает свои ставки по ипотеке. Сейчас оформить ипотеку в банке можно по ставке от 7,4% - на покупку как первичного, так и вторичного жилья, за исключением программы ипотеки с господдержкой, где ставка держится на уровне 5,8%. В "Росбанк Дом" сообщили, что в апреле уже меняли ставки и сейчас корректировать их не планируют. В "Альфа-банке" сообщили, что удерживают ставки на текущем уровне, но не исключают возможности пересмотра.

В последнюю неделю апреля, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка ипотеки на новостройки по топ-15 банков не изменилась и держалась на уровне 7,87%, по госпрограмме - 5,77% (снижение за неделю на 0,02 п.п.). Кредиты для покупки жилья на вторичном рынке выдавали в среднем под 8,05%.

Повышение ипотечной ставки "Сбером" было ожидаемым, говорит директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. "При этом для обывателя фактическое движение базовых ипотечных ставок вверх сейчас происходит незаметно из-за идущей рядом позитивной повестки - те же самые банки одновременно анонсируют очередное снижение ставок по программе ипотеки с господдержкой, которая уже опустилась ниже 5,9%. Например, в "Промсвязьбанке" это вообще 5,4%", - говорит Охрименко. Негативным фактором такого разнонаправленного движения ставок является перетекание и подогрев ажиотажного спроса покупателей на новостройки, говорит эксперт.

В дальнейшем давление на ипотечную ставку будут оказывать два фактора: новое повышение ключевой ставки на 0,25-0,5%, которое ожидается в III-IV кварталах и завершение программы господдержки-2020. "Эти факторы дают основание полагать что точка разворота наступила, и длительный тренд на снижение ипотечных ставок, который мы наблюдали последние несколько лет - завершен", - говорит Охрименко.

До конца года ставки постепенно вырастут на 0,7-1,3 п.п., считает он. Причем процесс повышения ставок может принять массовый характер после принятия таких решений госбанками - лидерами рынка.