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Текст:   Марина Трубилина 
18:09 08.05.2021

Банки пересматривают ставки по ипотеке

Ряд банков уже поднял базовые ипотечные ставки. С 11 мая повышает ставки "Газпромбанк". Более того, последние несколько недель идет "скрытое" повышение ипотечных ставок со стороны большинства банков: одни постепенно снижают или отменяют популярные дисконты - такие как дисконт за быстрый выход на сделку или за большую сумму кредита, другие - уменьшают партнерские дисконты для риелторов и застройщиков, третьи - не продлевают акционные предложения.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ставки по ипотечным кредитам повысил с 7 мая Сбербанк. Повышение составило 0,4 процентных пункта.

Как сообщили в колл-центре сервиса "ДомКлик" Сбербанка, сейчас ставки по кредитам на готовое жилье начинаются от 7,7% (если заемщики считаются молодой семьей, имеют зарплатную карту банка, оформляют документы в электронном виде, страхование жизни и здоровья и покупают недвижимость на "ДомКлик"). До этого ставки начинались от 7,3%. Такое же повышение произошло по кредитам на новостройки (кроме ипотеки по программе с господдержкой), на строительство дома и на гаражи.

"Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями", - сообщила пресс-служба банка. При этом в банке подчеркнули, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения - 90 дней после положительного решения банка.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк не пересматривает свои ставки по ипотеке. Сейчас оформить ипотеку в банке можно по ставке от 7,4% - на покупку как первичного, так и вторичного жилья, за исключением программы ипотеки с господдержкой, где ставка держится на уровне 5,8%. В "Росбанк Дом" сообщили, что в апреле уже меняли ставки и сейчас корректировать их не планируют. В "Альфа-банке" сообщили, что удерживают ставки на текущем уровне, но не исключают возможности пересмотра.

В последнюю неделю апреля, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка ипотеки на новостройки по топ-15 банков не изменилась и держалась на уровне 7,87%, по госпрограмме - 5,77% (снижение за неделю на 0,02 п.п.). Кредиты для покупки жилья на вторичном рынке выдавали в среднем под 8,05%.

Фото: iStock
Когда не стоит рефинансировать ипотеку

Повышение ипотечной ставки "Сбером" было ожидаемым, говорит директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. "При этом для обывателя фактическое движение базовых ипотечных ставок вверх сейчас происходит незаметно из-за идущей рядом позитивной повестки - те же самые банки одновременно анонсируют очередное снижение ставок по программе ипотеки с господдержкой, которая уже опустилась ниже 5,9%. Например, в "Промсвязьбанке" это вообще 5,4%", - говорит Охрименко. Негативным фактором такого разнонаправленного движения ставок является перетекание и подогрев ажиотажного спроса покупателей на новостройки, говорит эксперт.

В дальнейшем давление на ипотечную ставку будут оказывать два фактора: новое повышение ключевой ставки на 0,25-0,5%, которое ожидается в III-IV кварталах и завершение программы господдержки-2020. "Эти факторы дают основание полагать что точка разворота наступила, и длительный тренд на снижение ипотечных ставок, который мы наблюдали последние несколько лет - завершен", - говорит Охрименко.

До конца года ставки постепенно вырастут на 0,7-1,3 п.п., считает он. Причем процесс повышения ставок может принять массовый характер после принятия таких решений госбанками - лидерами рынка.

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