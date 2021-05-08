Бессмертный полк "Мосфильма": Никулин, Пуговкин, Смоктуновский…

Ко Дню Победы телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" собрал свой "Бессмертный полк" в память о героическом военном поколении, в рядах которого были и выдающиеся актеры и режиссеры советского кино: Владимир Басов, Сергей Бондарчук, Евгений Буренков, Юрий Никулин, Юрий Озеров, Анатолий Папанов, Михаил Пуговкин, Алексей Смирнов, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Этуш.

Редакция телеканала впервые совместно с Общероссийским движением "Бессмертный полк России" по крупицам собирала информацию о подвигах и наградах героев. На сайте проекта опубликованы снимки, сделанные во время войны, архивные документы, наградные листы, фото из мирной жизни, цитаты о войне, интервью с родственниками кинематографистов-фронтовиков.

"Мы хотим собрать на нашем сайте все эти истории. А потому, первые 10 имен - лишь самое начало проекта "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", - говорит Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

По словам руководителя Исполкома Бессмертного полка России Артема Хуторского, вся жизнь актеров и режиссеров-фронтовиков - это замечательный пример того, как, пройдя через кровь и боль войны, они смогли сохранить в себе чистоту, доброту, искренность и создать удивительные экранные образы, которые восхищают не одно поколение наследников Победы.

Как и многие прошедшие Великую Отечественную войну, известные советские режиссеры и актеры совсем не стремились афишировать свои боевые заслуги и награды.

"В советское время на "Мосфильме" военное кино создавали режиссеры, которые сами являлись фронтовиками - Юрий Николаевич Озеров, Григорий Наумович Чухрай, Василий Сергеевич Ордынский и другие. Понятно, что эти люди вкладывали в свои картины личный опыт. Многие из снимавшихся в этих фильмах актеров тоже прошли войну. Сегодняшний зритель должен об этом знать - это важно", - отметил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Он убежден в том, что в нашей стране особое отношение к военному кино. А Великая Отечественная война остается одним из главных событий нашей истории. "Каждое новое поколение возвращается к этой теме и очень хорошо, что у нас много достойных военных картин - их, безусловно, нужно показывать... Мы много говорим о воспитании молодежи - думаю, что военные картины способствуют такому воспитанию в первую очередь" - подчеркнул Шахназаров.

Бессмертный полк "Мосфильма"

Юрий Владимирович Никулин

Юрий Никулин после окончания школы в 1939 году был призван в армию, служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку, который участвовал в советско-финской войне. Когда он уже ждал демобилизации, началась Великая Отечественная. Воевал под Ленинградом, стал командиром отделения разведки, был контужен. Несколько раз чудом спасся от смерти, о чем написал в своей книге "Почти серьезно". Закончил фронтовой путь в Прибалтике (Курляндии). Был демобилизован только через год после Победы - в мае 1946 года.

Хотя в кино Юрий Владимирович больше всего запомнился зрителям в комедиях "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Операция "Ы", вершины актерского мастерства он достиг в драматических ролях. В фильмах "Когда деревья были большими", "Они сражались за Родину", "Двадцать дней без войны" Юрий Никулин передал трагедию, ужас и тяжелые последствия военных лет, которые он сам пережил.

Алексей Макарович Смирнов

Алексей Смирнов во время Великой Отечественной войны служил химинструктором, затем командиром огневого взвода артиллерийской батареи минометного полка, не раз в составе войсковой разведки был в тылу врага. В наградных документах Алексея Макаровича описываются его подвиги: как заменил командира миномета, как со своим взводом уничтожил минометную батарею, как воодушевил товарищей отбить атаку, бросившись в бой с личным оружием, как лично брал в плен немецких солдат и уничтожал противника.

Зная о его военном прошлом, Алексей Швачко и Игорь Самборский пригласили Смирнова в фильм "Разведчики". В этой ленте он снимался вместе с Леонидом Быковым, где они стали друзьями. Через несколько лет Быков пригласит Смирнова на роль механика в картине "В бой идут одни старики", сохранив для героя отчество актера - Макарыч. Режиссер даже будет отстаивать кандидатуру Смирнова перед худсоветом, пригрозив отказаться от съемок фильма. Финал картины - на могиле погибших летчиц - сняли одним дублем. Второго дубля Алексей Макарович просто мог не выдержать - стало плохо с сердцем.

Михаил Иванович Пуговкин

Михаил Пуговкин 22 июня 1941 года снимался в небольшой роли в картине "Дело Артамоновых". Через несколько дней - 7 июля - он уже ушел добровольцем на фронт. На тот момент ему было 17 лет. Строил оборонительные рубежи в составе 1-го стрелкового полка 6-й дивизии Московского народного ополчения. Попал в окружение, но смог выбраться. В октябре 1941 года был определен в разведку - служил в 1147-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии на Южном фронте. Участвовал в Ельнинской операции, в боях на Смоленском, Дорогобужском и Вяземском направлениях, в первом освобождении Ростова-на-Дону, освобождал Донбасс. Летом 1942 года в боях под Ворошиловградом (ныне Луганск) был тяжело ранен, в госпитале чуть не лишился ноги, умолял хирурга не проводить ампутацию, говорил, что артист. К счастью, ногу удалось спасти. После госпиталя был комиссован, но в 1944 году вновь был призван на военную службу.

Во время войны Михаил Иванович поступил в школу-студию при МХАТ. Он даже снялся в фильмах "Концерт фронту", "Кутузов", "Свадьба" - на съемках этой картины актеру пришлось особенно тяжело. Пуговкин еще не оправился от тяжелого ранения, а по сценарию нужно было танцевать. Сапог наполнялся кровью, в перерывах ногу нужно было заново перематывать, но ни съемочная группа, ни впоследствии зрители об этом не подозревали.