Более 200 человек пострадали во время беспорядков в Восточном Иерусалиме

В пятницу в результате столкновений израильской полиции с палестинцами около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ранения также получили шесть израильских полицейских.

По данным пресс-службы полиции, по окончании молитвы на Храмовой горе тысячи прихожан начали бросать камни и запускать фейерверки в полицейских. Силовики в ответ применили резиновые пули и светошумовые гранаты. Полицейские штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, заставляли верующих покинуть Аль-Аксу. В настоящее время столкновения продолжаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах, пишет ТАСС.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас уже призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме.