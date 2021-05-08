Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ". Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованном документе говорится, что полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Валерия Валерьевича Сидоренко прекращены. Вместо него членом наблюдательного совета госкорпорации "ВЭБ РФ" назначен Дмитрий Николаевич Чернышенко.

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Сидоренко В.В. Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н.", - сообщается в документе.