Новости

Чернышенко назначен членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ" 18:29
В ЕС не стали отменять право интеллектуальной собственности на вакцины 18:25
В День Победы движение в Москве ограничат 18:20
Манижа объяснила выбор своего наряда для "Евровидения" 18:13
Хэмилтон выиграл сотую квалификацию в карьере 17:56
Турист из Ростовской области погиб на перевале Холодный в КЧР 17:49
В ЕС хотят упростить поездки для вакцинированных граждан 17:40
В Госдуме предупредили о возможности нового дипломатического кризиса с ЕС 17:24
Европа планирует снизить число бедных с 21% до 3,5% к 2030 году 17:08
Майские дожди в Петербурге побили полувековой рекорд 17:05
Митрополит Иларион: Главный храм ВС России стал одним из самых посещаемых 17:00
"Оренбург" победил "Иртыш" и напрямую пробился в РПЛ 16:54
Макрон озвучил повестку дня саммита ЕС 25 мая 16:45
Годовалый ребенок выпал из окна в Москве 16:42
День Победы обошел Новый год среди главных праздников для россиян 16:39
Самолет из Петербурга экстренно сел в Татарстане из-за птицы в двигателе 16:37
Видео: В Ставрополе назвали лауреатов конкурса песни "Солдатский конверт" 16:31
В Турции разработали план выхода из локдауна в три этапа 16:02
В ГД прокомментировали слова Зеленского о Великой Отечественной войне 15:41
В Волгоград прибыл ретропоезд "Воинский эшелон" 15:30
Взрыв повредил популярное у фанатов "Аякса" кафе в Амстердаме 15:30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка COVID-19 после месяца без заражений 15:26
В России проведут детальное изучение пищевых добавок с диоксидом титана 15:02
Памятник на месте крушения Ил-2 установили на границе Кубани и Адыгеи 14:57
В Волгограде возложили цветы к Вечному огню в память защитников Отечества 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 18:29
Рубрика: Власть

Чернышенко назначен членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ"

Текст: Иван Черноусов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ". Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин назначил Тетенькина замглавы Минприроды РФ

В опубликованном документе говорится, что полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Валерия Валерьевича Сидоренко прекращены. Вместо него членом наблюдательного совета госкорпорации "ВЭБ РФ" назначен Дмитрий Николаевич Чернышенко.

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Сидоренко В.В. Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н.", - сообщается в документе.

Власть Работа власти Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ

Главное сегодня

Песков не исключил влияния погоды на воздушную часть Парада
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю
Премьер Чехии не смог уговорить ЕС выслать российских дипломатов
В России проведут детальное изучение пищевых добавок с диоксидом титана
Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов