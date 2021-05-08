Что посмотреть ко Дню Победы

Парад Победы в формате 360°

9 мая НТВ проведет прямую трансляцию Парада, посвященного Дню Победы. Эфир, посвященный параду, начнется в 9:50 по московскому времени, а сам парад традиционно стартует в 10 часов утра. В этом году трансляция Парада Победы в Интернете впервые будет доступна в формате 360° - с нескольких камер, между которыми пользователи смогут самостоятельно переключаться. Часть из камер установлена на технике, участвующей в параде. Ссылка на просмотр на сайте НТВ.Ru будет доступна утром 9 мая здесь.

Трансляцию в режиме 360° также можно будет посмотреть на странице НТВ в YouTube и в мобильном приложении "НТВ" (необходимо убедиться, что установлена последняя версия приложения).

Фестиваль "Дорога на Ялту"

Онлайн-трансляция финального гала-концерта фестиваля "Дорога на Ялту" появилась 1 мая в 18:30 на платформе ВГТРК "Смотрим" и в YouTube. А 8 мая в 19:45 состоится показ концерта в эфире телеканала "Россия - Культура".

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходил с 29 апреля по 1 мая 2021 года в Ялте (Республика Крым). Вот уже в третий раз смотр собрал зарубежных артистов, исполняющих песни Великой Отечественной войны. Художественный руководитель фестиваля "Дорога на Ялту" - известный телеведущий Эрнест Мацкявичюс. В этом году по сравнению с прошлым число участников выросло вдвое: во время отборочного онлайн-этапа организаторы получили более 300 заявок из 51 страны мира. В полуфинал конкурса вышли представители 15 стран. Между победителями был распределен призовой фонд в размере 5,5 млн рублей.

В жюри вошли российские и зарубежные деятели культуры: Илья Резник, Денис Майданов, Кай Метов, Зара, Кристель Лури, Томас Грациозо, Петр Косевский. Специальный гость из Италии, член жюри фестиваля "Дорога на Ялту" - известный певец Пупо (Энцо Гинацци). Возглавил жюри народный артист РСФСР Лев Лещенко. Помимо зарубежных исполнителей, в гала-концерте фестиваля приняли участие популярные российские артисты: Екатерина Гусева, Сергей Волчков, Алексей Маклаков, Ярослав Сумишевский, Олег Аккуратов, Юта и другие. Ведущие концерта - журналисты и телеведущие Эрнест Мацкявичюс и Татьяна Ремезова.

У деревни Анино

Военная драма "Топор. 1943" с Андреем Смоляковым в главной роли. На канале НТВ, 9 мая в 22.00. Время действия - 1943 год. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова, в которую входит Иван Родин, случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают об устроенной немцами засаде. Раненый Белов приказывает Ивану дойти до советского командования и предупредить их об опасности. Он докладывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит тактический номер дивизии, но командование фронта ему не верит... Полковник Алёшин пытается спасти друга: благодаря его настойчивости, командование решает отправить ещё одну группу к Анино - проводником становится Иван.

"Чистая победа"

9 мая в эфире канала "Россия - Культура" - цикл документальных фильмов "Чистая победа". Автор цикла режиссер Валерий Тимощенко - член правления Союза кинематографистов России, лауреат многочисленных российских и международных фестивалей. В День Победы в эфире телеканала "Россия - Культура" выйдут пять фильмов цикла. Это рассказы о боевых операциях, выигранных благодаря точному расчету, нестандартным тактическим решениям, смелости и таланту бойцов и командиров Красной Армии.

Истории об актерах-фронтовиках

Владимир Заманский, Нина Сазонова, Владимир Этуш, Алексей Смирнов, Георгий Юматов, Анатолий Папанов - всенародно любимые артисты шли в бой и вынесли на себе весь ужас войны. В цикле программ об актерах-фронтовиках о них расскажут звезды современной отечественной сцены Иван Стебунов, Юлия Пересильд, Виктор Добронравов, Артём Быстров, Алексей Макаров, Андрей Мерзликин. Первая программа из цикла начнется на канале "Россия-Культура" в 11:15 , последняя - в 17:55.

Семеро бессмертных

Документальный фильм Алексея Денисова "Братья Газдановы. Семеро бессмертных" - на канале "Россия 1" 8 мая в 11:30. Во время Великой Отечественной войны осетинские крестьяне Тассо и Асахмет Газдановы из села Дзуарикау проводили на фронт семь сыновей. И ни одному из них не суждено было вернуться домой. Братья Газдановы погибли в разных частях Советского Союза, защищая и освобождая нашу Родину от гитлеровских захватчиков. Младший Хасанбек погиб в 1941-м на Украине, Магомед и Хаджисмел были убиты в 1942 году во время обороны Севастополя, Махарбек пропал без вести в боях под Москвой, Дзарахмет погиб в 1942-м, защищая Новороссийск, а Созрико пропал без вести на Украине. Последним в 1944 году на территории Латвийской ССР погиб гвардии лейтенант Шамиль Газданов. До войны жениться успели только два брата - Дзарахмет и Магомед. У обоих родилось по двое детей, но дожить до сегодняшнего дня удалось только младшей дочери Дзарахмета - Миле Доевой. Уже несколько десятилетий она и ее близкие ищут могилы братьев Газдановых. Захоронение отца Дхарахмета Газданова им удалось обнаружить только в 2013 году благодаря вновь обнародованным архивным документам. В этом году в канун Дня Победы Миле Доевой удалось посетить могилу своего отца в Новороссийске вместе со съемочной группой телеканала "Россия" второй раз в жизни. Место гибели и могила Шамиля Газданова были обнаружены только в 2017 году.

"Подольские курсанты"

Премьера фильма о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой - на Первом канале 9 мая в 19.00. Режиссер Вадим Шмелев. В главных ролях - Алексей Бардуков, Евгений Дятлов. Время действия в фильме "Подольские курсанты" - октябрь 1941 года. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, ценою собственных жизней, помогают остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней становятся преградой на пути фашистских захватчиков к Москве.

"Летят журавли"

Премьера программы "Большое кино. "Летят журавли" - на канале "ТВ Центр", 9 мая в 07:40. Напряженная, чувственная, надрывная история о войне, любви и предательстве. Молодые актеры, смелая режиссура, новаторский подход к операторской работе. Отчаянный эксперимент, требовавший максимальной самоотдачи всей съемочной группы. Итогом стали гневная отповедь первого секретаря ЦК КПСС и... Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. Как снимался фильм, который до сих пор считается одним из шедевров мирового кинематографа? И почему исполнительнице главной роли Татьяне Самойловой пришлось ради этого триумфа поставить на кон не только здоровье, но и личное счастье? В программе участвуют: Алла Сурикова, Алексей Баталов, Наталия Белохвостикова, Ирина Мирошниченко, Евгений Герасимов, брат Татьяны Самойловой Алексей Самойлов, ее супруг Эдуард Машкович, дочь Виктора Розова Татьяна и другие.

"Любовь войне назло"

Премьера документального фильма "Любовь войне назло". На канале "ТВ Центр", 9 мая в 14:25. Они были кумирами миллионов, но мало кто знал через какие испытания им пришлось пройти, и как эти испытания повлияли на их личную жизнь. Николай Трофимов, Анатолий Папанов, Аркадий Райкин, Павел Кадочников, Ефим Копелян - их молодость пришлась на военное время. Именно война закалила их чувства к любимым, научила дорожить каждым мгновением жизни и, несмотря ни на что, быть счастливыми. В фильме принимают участие Вера Васильева, Наталья Тенякова, Нина Усатова, Семен Альтов, Константин Райкин, Алексей Яковлев, Елена Папанова, Владимир Мережко, Георгий Штиль, Татьяна Пилецкая, Наталья Кадочникова, Владимир Краснопольский и другие.

"Последний бой" Михаила Ножкина

Герой программы "Моя история" на ОТР - Михаил Ножкин. Эфир 8 мая в 22:05. Зрители знают и любят героев Ножкина - разведчика Бекаса из фильмов "Судьба резидента" и "Ошибка резидента", майора Шатохина - главного героя нашумевшего советского боевика "Одиночное плавание", и, конечно же, легендарного лейтенанта Ярцева из военной киноэпопеи "Освобождение". И даже те, кто не видел эти киноленты, наверняка знают песню "Последний бой", слова которой написал Михаил Ножкин. О своих детских воспоминаниях о войне, о творчестве Ножкин рассказывает автору программы Дмитрию Кириллову.

Песни Победы

Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы в Переделкино. Ежегодный концерт, посвященный Дню Победы. В этом году программа будет отдана преимущественно стихам и песням Булата Окуджавы. Особенность этого выпуска - "женский взгляд" на творчество поэта и барда: в программе прозвучат в основном лирические песни и стихи, которые исполнят известные российские артистки, певицы и поэты. Ведущая программы - Фекла Толстая. Эфир - 9 мая 19:00 - "Россия Культура". Сразу после, в 21:40 - программа "Романтика романса". Песни нашей Победы. В ней принимают участие: Алексей Фатеев, Ангелина Сергеева, Дмитрий Скориков, Дарья Зыкова, Евгений Дятлов, Майя Балашова, группа "TeAmo", Владимир Дмитрук, ансамбль "Песняры", Дмитрий Харатьян, Аглая Шиловская, Сергей Волчков и другие. А также - Симфонический оркестр Министерства обороны России. Дирижер Сергей Дурыгин.

Концерт Тамары Гвердцители "Великой Победе посвящается…" - на ОТР 9 мая в 11:35. В новой концертной программе певицы также участвуют: Александра Пахмутова, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Трофимов, Елена Ваенга, Диана Арбенина и другие. Народный артист России Сергей Шакуров читает текст, который связывает легендарные песни.

Студийная съемка музыкальной композиции по песням войны в исполнении любимой актрисы "Песни войны в исполнении Людмилы Гурченко" - на ОТР. В программе использована кинохроника времен Великой Отечественной войны. Программа "Поет Клавдия Шульженко", в которой в исполнении легендарной певицы прозвучат песни Фрадкина, Долуханяна, Табачникова, Бродского и других авторов - на ОТР 9 мая в 17:10.