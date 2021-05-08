День Победы обошел Новый год среди главных праздников для россиян

День Победы россияне назвали самым значимым и главным праздником России. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного сервисом поиска работы SuperJob.

В системе ценностей День Победы обошел даже Новый год. В итоге исследования День Победы набрал самый больший процент поддержки - 95 процентов. При этом однозначно положительно его оценивают 81 процент опрошенных, скорее положительно, - 14 с лишним процентов. Как отмечают участники социологического опроса, причина всенародной любви к 9 Мая заключается в объединяющей силе праздника, ведь в той или иной мере война коснулась каждого, вклад в победу над нацизмом тоже внесла практически каждая российская семья.

Вторым по значимости стал Новый год. Он чуть-чуть уступил Дню Победы, получив ровно 94 процента голосов поддержки. В тройку лидеров вошел и личный праздник - день рождения. В его пользу высказались 92 процента участника исследования. В ряду других праздников россияне отмечают Международный женский день (90 процентов), День защитника Отечества (89 процентов), Первомай (88 процентов). Меньше других голосов получили молодые по возрасту праздники - День России (81 процента) и День народного единства (75 процентов).

Справка "РГ"

В Москве в честь Дня Победы 9 мая в 22:00 салют в форме российского триколора запустят с 16 точек из 72 салютных установок. Салюты и фейерверки в День Победы также увидят Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Севастополь, Мурманск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Волгоград - всего двадцать городов страны.