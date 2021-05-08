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08.05.2021 09:52
Рубрика: В мире

Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая

Текст: Александр Саможнев
В преддверии 9 Мая к украинцам обратился депутат Верховной Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Парламентарий призвал бороться с героизацией пособников фашистов на Украине, которым в стране "едва ли не ежедневно" ставят памятники. "Наше стремление победить фашизм сильнее! В стране беда! Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го года наступил май 1945. Нынешних фашистов ждет их "май 45-го", - цитирует РИА Новости Рабиновича.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Политик выразил сожаление, что для современной Украины проблема фашизма остается актуальной. По словам Рабиновича, власти запрещают работу оппозиционных каналов, в то же время в телеэфире продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны. И все же "90 процентов украинцев - потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину", уверен Рабинович.

Ранее депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" провели во время заседания Рады акцию памяти о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. На опубликованных в Сети кадрах видно, как парламентарии собрались вокруг трибуны, держа в руках фотографии. Депутат Рабинович призвал Украину не забывать истинных героев и напомнил о тех, кто "не боялся смотреть в глаза смерти ради победы".

Вместе с тем ситуация на Украине остается сложной, отмечают местные СМИ. В Харькове группа людей сорвала баннеры с поздравлениями ко Дню Победы. На прошлой неделе националисты устроили марш в центре Киева.

В мире экс-СССР Украина День Победы

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