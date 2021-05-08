Доктор Румянцев: Государство должно поддерживать ветеранов постоянно, не только в День Победы

Основатель Центра имени Д. Рогачева, доктор медицинских наук, член президиума РАН Александр Румянцев заявил, что ветераны нуждаются в заботе и внимании государства не только по праздникам. Программы государственной поддержки, в том числе бесплатного санаторно-курортного лечения, необходимы постоянно:

"В День Победы государство устраивает парады, концерты, помогает ветеранам материально. Это великий праздник, так и должно быть. Искренне поздравляю всех россиян с этим великим днем. Но, к сожалению, порой чиновники забывают, что в году есть еще 364 дня. Получается грустно - поздравили, подарили подарки и забыли на целый год. Государство должно поддерживать ветеранов постоянно".

И далее продолжил: "Ветеранам нужно давать возможность за счет государства регулярно лечиться в санаториях. Это лишь то немногое, что мы можем для них сделать. Мы должны перенести наше искреннее чувство благодарности на весь год. Только так мы сможем достойно отблагодарить ветеранов за великий подвиг".