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08.05.2021 16:20
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев: Государство должно поддерживать ветеранов постоянно, не только в День Победы

Текст: Анна Полтавцева
Основатель Центра имени Д. Рогачева, доктор медицинских наук, член президиума РАН Александр Румянцев заявил, что ветераны нуждаются в заботе и внимании государства не только по праздникам. Программы государственной поддержки, в том числе бесплатного санаторно-курортного лечения, необходимы постоянно:
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

"В День Победы государство устраивает парады, концерты, помогает ветеранам материально. Это великий праздник, так и должно быть. Искренне поздравляю всех россиян с этим великим днем. Но, к сожалению, порой чиновники забывают, что в году есть еще 364 дня. Получается грустно - поздравили, подарили подарки и забыли на целый год. Государство должно поддерживать ветеранов постоянно".

И далее продолжил: "Ветеранам нужно давать возможность за счет государства регулярно лечиться в санаториях. Это лишь то немногое, что мы можем для них сделать. Мы должны перенести наше искреннее чувство благодарности на весь год. Только так мы сможем достойно отблагодарить ветеранов за великий подвиг".

Ветераны получили ежегодную выплату к 9 мая
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