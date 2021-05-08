Европа планирует снизить число бедных с 21% до 3,5% к 2030 году

Саммит ЕС в Порту постановил снизить число европейцев за чертой бедности с 21 до 3,5 процента в 2030 году. По данным Евростата, в 2019 году этот показатель составлял 20,9 процента населения.

Страны-члены ЕС поддерживают целевые показатели по уровню занятости, образованию и снижению бедности, говорится в заявлении по итогам форума. Еврокомиссия предложила к 2030 году довести число людей за чертой бедности до 15 миллионов. По данным Евростата за 2019 год, то есть до пандемии, в ЕС этот показатель составлял 20,9 процента населения.

В сфере занятости Еврокомиссия предлагает к 2030 году обеспечить работой 78 процентов граждан в возрасте от 20 до 64 лет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание на занятости среди женщин. Официальный уровень безработицы в ЕС в марте 2021 года составил 7,1 процента от трудоспособного населения.

В итоговом заявлении говорится, что Европа должна стать континентом "высоких социальных норм и процветания". Это позволит обеспечить восстановление экономики, спад которой во время пандемии составил 6,1 процента, передает ТАСС.