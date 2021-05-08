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08.05.2021 15:56
Рубрика: В мире

Французский пилот-новобранец сообщил об "унизительной дедовщине"

Текст: Максим Макарычев
Французский пилот-новобранец подал иск после того как подвергся унижению со стороны старослужащих в манере, больше свойственной уголовникам, нежели военным.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Молодой человек был отправлен на авиабазу на юге острова Корсика в марте 2019 года. В первый же день службы его схватили коллеги, многие из которых были младше его, и связали липкой лентой, сказал его адвокат, огласив подробности, опубликованные в газете La Provence. После того, как ему на голову надели мешок, новобранец в возрасте 30 лет был доставлен в зону боевой стрельбы и привязан к мишени. Затем в течение 20 минут он слышал, как самолеты открывают огонь и сбрасывают боеприпасы в десятках метров от него, сообщает газета.

Фото: Sameer Al-DOUMY / AFP
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Адвокат пилота Фредерик Берна сказал AFP, что по просьбе клиента он подал юридическую жалобу по поводу инцидента в суд города Марселя, которая может привести к обвинениям в "умышленном создании угрозы чьей-либо жизни и насилии при отягчающих обстоятельствах". Видео и фотографии неподвижной жертвы в капюшоне, привязанной к цели, рядом с которой хорошо видны истязатели, делавшие снимки ради забавы, переданы в прокуратуру.

Представитель ВВС Франции в субботу заявил агентству, что расследование было начато после того, как начальник генштаба узнал об инциденте в мае 2019 года. Пресс-секретарь сообщил, что к виновным были применены "строгие санкции", но без указания наказания или званий причастных к этому преступников. "Военно-воздушные силы осуждают любую деятельность, которая может нанести физический или психологический ущерб их личному составу", - сказал он.

Разоблачения прозвучали всего через несколько месяцев после осуждения трех французских солдат за жестокую церемонию "вписки" в самой престижной военной академии страны. Обвиняемые были признаны виновными в непредумышленном убийстве молодого рекрута, который утонул в академии Сен-Сир в 2012 году. 24-летнюю жертву под звуки "Полета валькирий" Вагнера попросили проплыть посреди ночи по болотистому водоему, надев на него полный боекомплект, сообщает Guardian. Через несколько метров новобранец захлебнулся и утонул.

Запугивание и унизительные церемонии инициации, известные как дедовщина, распространены в вооруженных силах по всему миру и связаны с проблемами психического здоровья, самоубийствами, а иногда и убийствами.

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