Иммунолог: однокомпонентная вакцина поможет остановить пандемию COVID-19

Появление в России однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" поможет в корне изменить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. При этом выбор вакцины должен быть основан на индивидуальном подходе и с учетом состояния здоровья каждого пациента.

"Дело в том, что это, конечно, намного эффективнее - позволит быстрее охватить большое количество людей в отличие от двухэтапной вакцинации, с одной стороны, и переломить ситуацию с пандемией, с другой стороны", - сообщил в эфире radiokp.ru директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Иммунолог отметил, что клинические исследования, которые были проведены, показывают достаточно многообещающие результаты и имеют право на высокую эффективность применения в сложившейся ситуации. Выбор вакцины для конкретного человека должен быть основан на индивидуальном подходе.

Напомним, что 6 мая Минздрав РФ зарегистрировал разработанную в НИЦ имени Гамалеи вакцину "Спутник Лайт". В отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", она содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.