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08.05.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Исследователи назвали самое неприятное при поиске работы

Текст: Алексей Дуэль
Самым неприятным в процессе поиска работы оказалось отсутствие регулярной обратной связи от работодателя. На это пожаловался каждый третий соискатель, показало исследование кадровой компании Kelly Services.

Молчание работодателя после отклика на вакансию раздражает 32% респондентов, а отсутствие обратной связи на других этапах трудоустройства - еще 24%. Несоответствие описания вакансии реальным обязанностям работника нервирует 16% соискателей, слишком долгий процесс трудоустройства - 11%. Неточные сведения о зарплате в описании вакансии возмутили 9% опрошенных, а фактор дискриминации по полу, возрасту и иным признакам - 6%.

Фото: iStock
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"Плохое обращение с кандидатами может дорого обойтись работодателям, - предупреждает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. - При поиске работы люди часто сталкиваются с игнорированием, отсутствием обратной связи, плохой коммуникацией. Кандидаты, получившие негативный опыт при поиске работы, часто не скрывают свое разочарование. Они делятся опытом с друзьями, знакомыми, делают посты в соцсетях".

Почти половина - 44% - соискателей не собираются скрывать свой негативный опыт трудоустройства и обязательно расскажут о нем всем знакомым, а 15% не поленятся написать негативный отзыв на сайтах по трудоустройству и в профессиональных сетевых сообществах. Еще 6% респондентов пообещали отметиться на страничках работодателя в соцсетях. При этом 35% соискателей предпочтут сохранить неудачный опыт общения с потенциальным работодателем в тайне.

"На основании информации, о том, как плохо происходит процедура найма, другие люди принимают решение, стоит ли рассматривать работодателя, которому все равно, как себя чувствуют кандидаты в процессе приема на работу, - продолжает Волкова. - Особенно это касается массовых вакансий с невысокой оплатой труда, на которые сегодня все сложнее привлекать персонал".

Работодатели, которые не смогут выстроить полноценную обратную связь и поддержку для своих потенциальных кандидатов, рискуют в будущем столкнуться с тем, что никто не захочет приходить к ним на работу, согласились в Ассоциации частных агентств занятости. Это чревато дополнительными расходами - или на повышение зарплат сотрудникам, или на реабилитацию своего бренда на кадровом рынке.

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