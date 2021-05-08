Кабмин дополнил перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием

Премьер-министр Михаил Мишустин дополнил еще 15 позициями перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния.

Средства от правительства смогут получить подрядчики, ведущие строительство отдельных участков автомобильной дороги М-4 "Дон", работы на автомагистралях М-5 "Урал" и Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ" и М-7 "Волга". В список также включены возведение онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске, создание двух современных судов неограниченного района плавания.

Входящие в перечень проекты подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Это позволяет исключить коррупционные проявления и повысить эффективность расходования бюджетных средств.