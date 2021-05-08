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08.05.2021 03:00
Рубрика: Общество

Какие услуги можно получить по полису ОМС при коронавирусе

Текст: Елена Манукиян
По полису ОМС можно не только бесплатно пройти обследования на выявление коронавируса, но также за счет государства получить лекарства, напомнили в Минздраве.

В конце марта правительство выделило регионам еще 2,7 миллиарда рублей на льготные лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. Это те препараты, которые предусмотрены Временными методическими рекомендациями Минздрава для лечения COVID-19. Сегодня в них включены фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир. Помимо них бесплатно предоставляются лекарства от температуры - парацетомол, например, и некоторые другие. Каждому пациенту лечение подбирается индивидуально в зависимости от симптомов заболевания. Алгоритм выдачи бесплатных лекарств разный, но в большинстве случаев врач приносит их на дом.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Федеральные клиники смогут принять больше пациентов по полису ОМС

При подозрении на коронавирус рекомендуется вызвать врача, а не посещать поликлинику, чтобы не подвергать опасности других людей. Больничный в этом случае оформятся дистанционно. Врач проведет осмотр, который при наличии полиса ОМС включает бесплатный анализ на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) - это наиболее точный на сегодня способ определения коронавируса в виде мазка из носа, ротоглотки.

Бесплатно можно сдать и анализ на антитела, чтобы определить выработался ли у человека иммунитет после перенесенного коронавируса. В большинстве регионов на него сначала нужно записаться, сегодня это делается удаленно на портале госуслуг. При необходимости врач также назначит томографию лёгких и электрокардиографию (ЭКГ). Все исследования доступны по полису ОМС.

В Минздраве отмечают, что большинство пациентов с коронавирусом, около 80 процентов, переносят болезнь в лёгкой форме и могут лечиться дома. В тяжелых случаях больных госпитализируют.

При этом заражение коронавирусом сегодня можно предотвратить. Профилактика заболевания включает вакцинацию, она для граждан России проводится бесплатно при наличии полиса ОМС и паспорта. Привиться можно одной из трех российских вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". В этом году россиянам будет доступна четвертая - "Спутник Лайт".

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