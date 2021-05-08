Кибератака привела к отключению одного из крупнейших трубопроводов США

Масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов Соединенных Штатов в пятницу.

Оператор Colonial Pipeline, который ежедневно транспортирует более 100 миллионов галлонов бензина и другого топлива из Хьюстона в гавань Нью-Йорка, согласно его веб-сайту, сообщил, что узнал о кибератаке в пятницу, и это заставило компанию приостановить операции по доставке сырья, сообщает CNN. Colonial заявила, что привлекла стороннюю фирму по кибербезопасности для начала расследования "характера и масштабов этого инцидента", а также связалась с правоохранительными органами и другими федеральными агентствами.

В прошлом месяце администрация Байдена предприняла меры по усилению кибербезопасности в энергосистеме страны, призывая лидеров отрасли установить технологии, которые могли бы предотвратить атаки на систему электроснабжения в США. Colonial, основанная в 1962 году, заявляет, что перевозит около 45 процентов всего топлива, потребляемого на Восточном побережье. Трубопроводная система протяженностью около 10 тысяч километров состоит из двух основных линий: одна для бензина, а другая для дизельного топлива и реактивного топлива.

Компании также пришлось приостановить работу своего трубопровода в 2017 году, когда на побережье Мексиканского залива обрушился ураган Харви. Трубопровод был закрыт на 11 дней в сентябре 2016 года из-за подземной утечки и в ноябре 2016-го из-за смертельного пожара, вспыхнувшего на участке трубопровода в Алабаме.