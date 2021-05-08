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08.05.2021 20:48
Рубрика: Экономика

Куда можно поехать отдыхать со скидкой

Текст: Евгений Гайва
Из-за высокого спроса многие туры по России и зарубежным направлениям на май распроданы. Тем не менее можно уехать отдыхать в ближайшие дни со скидкой. О горящих турах "РГ" рассказали представители турбизнеса.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дополнительные выходные подогрели и так высокий интерес к турам по России, отмечают в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Большим спросом пользуются туры продолжительностью два дня в Подмосковье и регионах Центральной России, прежде всего, в Калужской, Тверской, Владимирской, Тульской и Ярославских областях. При этом, вторая половина майских праздников изначально была более свободной, и в отелях, где было выкуплено большинство мест, все же можно найти варианты размещения на ближайшие даты. "Тут не столько вопрос горящих туров и снижения цен, сколько более свободной загрузки", - отметили в пресс-службе.

Фото: volgafest.com
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Сэкономить можно благодаря кешбэку и динамическим тарифам в отелях. В итоге суммарная скидка может составить 23-25%, отметили в компании. В частности, много предложений в Сочи от недорогих гостевых домов за 3,5 тысячи рублей с 6 по 10 мая до апартаментов в горном кластере, по цене около 12 тысяч рублей в сутки. Также можно найти экономные предложения в Подмосковье. Стоимость размещения в санаториях на праздничные даты сейчас стартует от 10,5 тысячи рублей в сутки на двоих.

А вот загородные отели с анимацией, подогреваемыми бассейнами и системой "все включено" стоят от 34 тысяч рублей на двоих. При этом места на российском юге еще есть, а экскурсионные туры уже распроданы, попутешествовать в составе групп уже не получится, особенно если речь идет о "Золотом кольце", - заметили в компании.

Интересные "горящие" предложения есть на черноморском побережье. Например, тур с перелетом на семь ночей с заездом 9 мая в отеле "три звезды" в двухместном номере в Сочи с трехразовым питанием сейчас можно купить от 22,4 тысячи рублей за человека, рассказали в компании TUI Россия. Схожий тур в эти же даты с завтраками в отеле "четыре звезды" в Сочи стоит 34,5 тысячи рублей на человека. В компании также напомнили, что летом снова запустят чартеры на Байкал.

Из открытых зарубежных направлений привлекательные предложения можно найти, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Отдых в Дубае на восемь дней с размещение в отеле "четыре звезды" с вылетом 10 мая обойдется от 47,3 тысячи рублей за человека, отмечают в TUI. Есть предложения на 13 мая по 42,6 тысячи рублей на человека. Отдых по горящим турам на кубинском курорте Кайо-Коко на 11 ночей с вылетом 12 мая с размещением в отеле "четыре звезды" стоит от 84,3 тысячи рублей за человека. Если покупать подобный тур заранее цена была бы выше на 10-15%.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как отметили в пресс-службе компании Tez Tour, спрос существенно превышает предложение, а потому горящие туры в привычном понимании на ближайшие даты в этом году отсутствуют. Тем не менее, некоторые интересные предложения можно подобрать. Например, недельный тур в Египет с проживанием в отеле "пять звезд" с системой "все включено" на ближайшие даты можно приобрести от 90,9 тысячи рублей на двоих. На Мальдивы в ближайшие дни можно отправиться на недельный отдых вдвоем в отель "пять звезд" с завтраками по цене от 187,8 тысячи рублей.

Экономика Туризм

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