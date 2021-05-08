Макрон озвучил повестку дня саммита ЕС 25 мая

Лидеры ЕС рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, результаты неформального саммита в Порту свидетельствуют о том, что "участники находятся на этапе подготовки разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией". Речь идет о совместных усилиях, несмотря на то, что страны могут демонстрировать разное видение проблем.

Отсутствия на форуме в Португалии канцлера Германии Ангелы Меркель и некоторых других европейских лидеров Макрон объяснил ограничениями, вызванными пандемией, а также внутриполитическим графиком.

На саммите ЕС 25 мая, который в очной форме пройдет в Брюсселе, состоятся стратегические дебаты по России, информирует портал consilium.europa.eu.

Пройдет также обмен мнениями по климатическим вопросам. В декабре 2019 года Европейский совет одобрил цель достижения климатически нейтрального Евросоюза к 2050 году. Год спустя Евросовет согласовал обязательную цель ЕС по достижению к 2030 году чистого внутреннего сокращения выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55 процентов по сравнению с 1990 годом.