Макрон призвал наращивать производство вакцин от COVID-19

Ускорение темпов вакцинации от коронавируса зависит не от решения вопроса о патентах, а от наращивания производства препаратов, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в Португалию на неформальный саммит ЕС.

По его словам, приоритетом необходимо избрать не решение вопроса о патентах, а наращивание производства вакцин. "Вопрос об интеллектуальной собственности не должен блокировать процесс вакцинации", - цитирует РИА Новости Макрона.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства. Генеральный директор Тедрос Аданос Гебрейесус указал, что приостановка патентной защиты "должна будет сопровождаться передачей технологий". ВОЗ призывает государства предложить стимулы производителям, чтобы они делились технологиями и ноу-хау.