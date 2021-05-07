ВОЗ призвала временно отказаться от патентной защиты вакцин от COVID-19

ВОЗ призывает другие страны поддержать отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Кроме того, необходимо, чтобы эти переговоры продвигались быстро. Такова позиция Всемирной организации здравоохранения по поводу предложения о временном снятии патентной защиты на вакцины против коронавируса.

Более того, в ответе ВОЗ на запрос "Российской газеты" говорится, что "ВОЗ настоятельно рекомендует, чтобы отказ также распространялся на диагностические, терапевтические и другие инструменты для предотвращения, диагностики и лечения COVID-19".

Ранее глава ВОЗ доктор Тедрос Габреисус одобрил заявление президента США о том, что Соединенные Штаты поддержат соответствующее решение - но пока только относительно вакцин.

Вчера президент России Владимир Путин также заявил, что идея снять патентную защиту с вакцин против COVID-19 "заслуживает внимания и должна быть изучена", поскольку "в условиях пандемии нужно думать не о максимальной прибыли, а о безопасности людей".

"В Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19", - заметил Путин. Это соответствует правилам ВТО - о снятии патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. "Пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация", - заявил Путин.

"Теперь, когда проблемы интеллектуальной собственности потенциально решаются, еще более важно, чтобы страны участвовали в обмене знаниями и передаче технологий. Сложный процесс производства вакцин можно ускорить, если соответствующие технологии и ноу-хау будут переданы как можно большему количеству квалифицированных производителей. ВОЗ настоятельно призывает государства-члены и нынешних производителей активно сотрудничать с ВОЗ для обмена своими ноу-хау, данными и технологиями через пул доступа к технологиям ВОЗ по COVID-19 (C-TAP) и центр передачи технологий мРНК", - заявляют в ВОЗ.