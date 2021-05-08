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08.05.2021 18:13
Рубрика: Культура

Манижа объяснила выбор своего наряда для "Евровидения"

Текст: Александр Алексеев

Российская участница конкурса дала первую пресс-конференцию для российских и зарубежных СМИ в Роттердаме.

Фото: Валерий Шарифуллин/ ТАСС
Манижа начала репетиции на "Евровидении" в Роттердаме

Пресс-конференция проводилась в формате онлайн, после первой костюмированной репетиции Манижи на Ahoy Arena. На сцене во время исполнения песни Russian Woman Манижа появилась в объемном, широком платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем - уже в красном рабочем комбинезоне.

О таком небанальном выборе одежды ее сразу же спросили на пресс-конференции. И Манижа объяснила свое решение так:

- Платье - главный манифест "Русской женщины" на сцене. Оно полностью сделано из тканей со всей России. На моей странице в Instagram мы спросили: кто хочет стать частью этого прекрасного шоу? Россиянки прислали нам лоскутки своих национальных костюмов. Так что это платье демонстрирует, как много национальностей в нашей стране.

При этом вторую части песни Манижа спела уже в своем рабочем красном комбинезоне. В том самом, в каком и выиграла российский отборочный этап, понравившись телезрителям Первого канала больше чем ее соперники - Антон Беляев и группа #2Маши. Прокомментировала она это на пресс-конференции уже так:

Фото: скриншот с www.youtube.com
Накануне "Евровидения" Манижа выпустила новый клип "Держи меня, земля"

- Я не хочу быть суперизысканной на сцене. Мой посыл: я хочу представлять работающих женщин России, которые так усердно трудятся, чтобы быть успешными.

Напомним, "Евровидение"-2021 стартует в Роттердаме 18 мая. В этот вечер в Первом полуфинале под 3-м номером выступит и Манижа.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021"

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