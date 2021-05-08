Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса

Приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин, завила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС в Порту в формате видеосвязи.

По словам политика, приостановка действий патентов позволит обеспечить больше людей вакцинами. Однако сейчас речь идет о сохранении инновационного потенциала компаний. К этому относится также защита патентов.

Канцлер полагает, что выдача лицензий на производство вакцин поможет обеспечить как можно больше людей прививками от коронавируса. "Важно, чтобы владельцы патентов следили за качеством продукции", - цитирует РИА Новости Меркель.

Между тем стран ЕС не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины на саммите в Порту. Президент Евросовета Шарль Мишель указал, что на форуме прошли дебаты по этому вопросу. Страны-члены поддержали усилия по производству и поставке вакцин. Однако в ближайшем будущем отмена прав интеллектуальной собственности не станет решением проблемы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что это долгосрочная тема, и не нужно спешить с принятием решения.