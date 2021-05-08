Меркель заявила, что в Германии удалось остановить третью волну COVID-19

Всплеск заболеваемости COVID-19 в Германии остановлен. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. "Кажется, нам удалось остановить третью волну", - цитирует ее ТАСС.

Меркель поддержал глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. По его словам, за последнее время удалось улучшить эпидемиологическую обстановку. В этой связи третья волна остановлена.

Шпан уточнил, что на данный момент суточный прирост заболеваемости коронавирусом снижается на 2-4 тысячи человек в сравнении с показателями прошлой недели. В стране активно ведется кампания по вакцинации населения и действует карантин. Для вакцинированных граждан предусматриваются облегчения ограничений.