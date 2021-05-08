Минпромторг ведет переговоры с металлургами по ценам на металл

Российские металлургические компании предлагают заключить специальные формульные договоры с застройщиками, предоставляя существенные скидки относительно рыночных цен на весь срок реализации строительных госпроектов.

По задумке металлургов, предлагаемые меры позволят обеспечить стабильные поставки металлопродукции на фоне резкого роста цен, рассказал "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, Минпромторг и Минстрой начали эту работу еще в декабре прошлого года. "По состоянию на конец апреля 2021 года заключено 512 прямых контрактов с застройщиками на поставку металла в объеме 838 054 тонн. Кроме того, российскими металлургическими компаниями уже ведутся переговоры на поставку металлопродукции под крупные инфраструктурные государственные проекты (например, строительство трассы М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань", БАМ-2 и Транссиба)", - отметил Евтухов.

Кроме того, Минпромторг с регионами формирует консолидированные заказы от региональных строительных компаний. Более 40 регионов уже передали информацию о потребности региональных промышленных предприятий в металлургической продукции.

В ведомстве отмечают, что в 2021 году металлурги дополнительно выплатили в бюджет 100 млрд рублей в качестве налогов. Эти средства также планируют направить на стабилизацию ситуации на рынке. "Возможно было бы целесообразным рассмотреть вопрос перераспределения этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе в целях субсидирования государственного строительства", - пояснил Евтухов.

Кроме того, государство намерено внимательно смотреть, как металлургическая отрасль распределяет полученные от повышающих трендов дополнительные дивиденды. "Мы очень надеемся, что дополнительные доходы металлурги потратят самым разумным образом - инвестируя в развитие отрасли и модернизацию отечественных предприятий", - заключил замглавы Минпромторга.

В 2021 году цены на плоский прокат, который является одним из важнейших ресурсов в строительстве, выросли более чем на 50%. Столь резкий рост на продукцию уже заинтересовал Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая возбудила дела против трех крупнейших металлургических предприятий: "Северсталь", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК". По мнению ведомства, все три компании поддерживали монопольно высокие цены. "Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - сообщала ФАС.

По результатам проверки ФАС возбудила дела в отношении каждой компании отдельно. В ведомстве пояснили, что это позволит избежать "доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий". Если нарушения обнаружат, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают факт сговора. "Группа НЛМК всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства, в том числе в ценообразовании. Сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе, для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры", - заявили "РГ" в НЛМК. "ФАС хорошо известно, что рынок стали глобален и российские цены на стальную продукцию формируются, исходя из мировых тенденций. Тенденция дефицита стальной продукции в мире временная, мы ожидаем, что в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется", - сообщили в "Северстали". В компании считают, что вмешательство в рыночные механизмы на локальных рынках может привести к негативным последствиям для экономики. Обе компании, а также ММК, готовы к сотрудничеству с ФАС в рамках расследования

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.