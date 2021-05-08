Минпромторг ведет переговоры с металлургами по ценам на металл

Новости

Минюст США подготовил новые меры по ужесточению контроля за оборотом оружия 03:08
Эксперт напомнил о риске потерять деньги даже в надежном банке 02:36
Более 200 человек пострадали во время беспорядков в Восточном Иерусалиме 01:44
Сирия заявила о нехватке электричества из-за блокировки воды в Евфрате 01:18
Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США 00:37
Премьер-министр Италии : Это не та Европа 00:15
В США два россиянина признали вину в киберпреступлениях 07.05.2021
Заявление США по Крыму на полуострове сочли вмешательством в дела РФ 07.05.2021
Песков: Москва анализирует возможности саммита Путина и Байдена 07.05.2021
В Чехии уволили высокопоставленного чиновника после заявлений о "Спутнике V" 07.05.2021
Словацкие антифашисты подвергаются политическим репрессиям в стране 07.05.2021
Пентагон разрешил женщинам-солдатам носить косы и хвостики 07.05.2021
Патриарх Кирилл: День Победы стал национальным праздником россиян 07.05.2021
Полицейских в Рио обвинили в "бесчеловечной казни" в ходе спецоперации 07.05.2021
В Южной Каролине узаконили расстрел смертников вместо инъекции 07.05.2021
Парад Победы покажут в формате 360° 07.05.2021
УЕФА объявил наказание для клубов, создавших Суперлигу 07.05.2021
На Украине выставили на торги Львовскую исправительную колонию 07.05.2021
Источник: ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным 07.05.2021
АПЛ накажет клубы за вступление в Суперлигу 07.05.2021
Росстат сообщил о росте цен на продукты и бензин 07.05.2021
ВОЗ рекомендовала к применению китайскую вакцину Sinopharm 07.05.2021
В Москве суд арестовал на два месяца гендиректора отеля "Вечный зов" 07.05.2021
Актер Владимир Качан умер от коронавируса 07.05.2021
Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой 07.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Минпромторг ведет переговоры с металлургами по ценам на металл

Текст: Михаил Загайнов
Российские металлургические компании предлагают заключить специальные формульные договоры с застройщиками, предоставляя существенные скидки относительно рыночных цен на весь срок реализации строительных госпроектов.
Фото: Александр Коркка/РИА Новости Фото: Александр Коркка/РИА Новости
Фото: Александр Коркка/РИА Новости

По задумке металлургов, предлагаемые меры позволят обеспечить стабильные поставки металлопродукции на фоне резкого роста цен, рассказал "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Минпромторг предлагает упростить организацию рынков

По его словам, Минпромторг и Минстрой начали эту работу еще в декабре прошлого года. "По состоянию на конец апреля 2021 года заключено 512 прямых контрактов с застройщиками на поставку металла в объеме 838 054 тонн. Кроме того, российскими металлургическими компаниями уже ведутся переговоры на поставку металлопродукции под крупные инфраструктурные государственные проекты (например, строительство трассы М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань", БАМ-2 и Транссиба)", - отметил Евтухов.

Кроме того, Минпромторг с регионами формирует консолидированные заказы от региональных строительных компаний. Более 40 регионов уже передали информацию о потребности региональных промышленных предприятий в металлургической продукции.

В ведомстве отмечают, что в 2021 году металлурги дополнительно выплатили в бюджет 100 млрд рублей в качестве налогов. Эти средства также планируют направить на стабилизацию ситуации на рынке. "Возможно было бы целесообразным рассмотреть вопрос перераспределения этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе в целях субсидирования государственного строительства", - пояснил Евтухов.

Кроме того, государство намерено внимательно смотреть, как металлургическая отрасль распределяет полученные от повышающих трендов дополнительные дивиденды. "Мы очень надеемся, что дополнительные доходы металлурги потратят самым разумным образом - инвестируя в развитие отрасли и модернизацию отечественных предприятий", - заключил замглавы Минпромторга.

В 2021 году цены на плоский прокат, который является одним из важнейших ресурсов в строительстве, выросли более чем на 50%. Столь резкий рост на продукцию уже заинтересовал Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая возбудила дела против трех крупнейших металлургических предприятий: "Северсталь", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК". По мнению ведомства, все три компании поддерживали монопольно высокие цены. "Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - сообщала ФАС.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Кабмин продлил до 2030 года госпрограмму развития промышленности

По результатам проверки ФАС возбудила дела в отношении каждой компании отдельно. В ведомстве пояснили, что это позволит избежать "доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий". Если нарушения обнаружат, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают факт сговора. "Группа НЛМК всегда придерживается принципов рыночной конкуренции и требований законодательства, в том числе в ценообразовании. Сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе, для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры", - заявили "РГ" в НЛМК. "ФАС хорошо известно, что рынок стали глобален и российские цены на стальную продукцию формируются, исходя из мировых тенденций. Тенденция дефицита стальной продукции в мире временная, мы ожидаем, что в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется", - сообщили в "Северстали". В компании считают, что вмешательство в рыночные механизмы на локальных рынках может привести к негативным последствиям для экономики. Обе компании, а также ММК, готовы к сотрудничеству с ФАС в рамках расследования

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США
УЕФА объявил наказание для клубов, создавших Суперлигу
Российские банки продолжают повышать ставки по вкладам
Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах
Актер Владимир Качан умер от коронавируса
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам